2 марта, 2026
Softprom Security Forum 2026 в Баку: уникальная точка пересечения всей ИТ-экосистемы

Softprom Security Forum 2026

Компания Softprom, ведущий Value Added IT Distributor, объявляет о проведении ежегодного форума по кибербезопасности — Softprom Security Forum 2026. Мероприятие состоится 23 апреля 2026 года и соберет более 200 оффлайн-участников, представляющих государственный сектор, банковскую сферу и крупнейшие частные предприятия региона.

Softprom Security Forum — это площадка с 13-летней историей, ставшая традиционным местом встречи для обсуждения актуальных угроз и передовых методов защиты данных. Форум представляет концепцию «точки пересечения», объединяя в едином пространстве мировых технологических лидеров (вендоров), системных интеграторов и конечных заказчиков.

Главный спонсор форума — компания Cisco — представит свое видение развития сетевой безопасности и инфраструктуры в новую эпоху. Вместе с мировыми технологическими лидерами, такими как CrowdStrike, Forcepoint, Cloudflare, CyberArk, GREYCORTEX, Ivanti, Rapid7 и VMware by Broadcom, Softprom предложит участникам комплексный взгляд на современные методы защиты данных и критических систем.

Ключевые форматы форума:

  • Live Demo Lab: Практическая зона, где технические эксперты продемонстрируют работу решений в реальном времени. Только консоль, код и сценарии защиты — без лишних презентаций.
  • Реальные Use Cases: Опыт внедрения технологий от крупнейших компаний Азербайджана и международных экспертов.
  • Интерактивный Нетворкинг: Участники смогут обсудить проекты в неформальной обстановке.

«Мы работаем на рынке Азербайджана с 2009 года и видим, как трансформируются запросы бизнеса. Сегодня безопасность — это не просто набор продуктов, это стратегия выживания и роста. Наша цель — дать участникам прямой доступ к экспертизе более 100 мировых производителей, чтобы каждый нашел решение для своих задач», — отмечает Олег Чечнев, CEO Softprom Azerbaijan.

Форум пройдет в гибридном формате: офлайн-площадка в Баку для активного общения и онлайн-трансляция для тех, кто хочет присоединиться дистанционно. Ожидается более 500 регистраций, что подтверждает статус форума как одного из крупнейших событий в сфере кибербезопасности страны.

Условия участия: Участие для представителей компаний-заказчиков и партнеров бесплатное при условии предварительной регистрации и подтверждения со стороны организаторов.

Регистрация открыта на официальном сайте: https://promo.softprom.com/securityforumbaku

