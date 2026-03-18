FİFA və YouTube 2026-cı il Dünya Kubokunun yayımlanması ilə bağlı razılığa gəliblər

FIFA 2026-cı il Dünya Kuboku üçün yeni media tərəfdaşını elan edib. YouTube turnirin rəsmi “Preferred Platform” (əsas platforma) statusunu alıb və burada eksklüziv məzmunlar təqdim olunacaq.
Şirkətlər bu əməkdaşlığı “oyun qaydalarını dəyişən” addım kimi qiymətləndirir. FIFA-nın baş katibi Mattias Grafström bildirib ki, bu tərəfdaşlıq turnirin təsirini müasir media mühitində maksimum dərəcədə genişləndirməyə imkan verəcək.
Yeni razılaşmaya əsasən, YouTube üzərindən fəaliyyət göstərən media tərəfdaşları Dünya Kuboku zamanı müxtəlif eksklüziv məzmunlara çıxış əldə edəcək:
fərqli rakurslardan hazırlanmış oyun xülasələri
pərdəarxası görüntülər
video-on-demand (VOD) formatında matç fraqmentləri
Shorts üçün xüsusi kontent
Bundan əlavə, təsdiqlənmiş tərəfdaşlar hər oyunun ilk 10 dəqiqəsini canlı yayımlaya biləcək, bəzi qarşılaşmalar isə platformada tam şəkildə təqdim oluna bilər.
YouTube həmçinin seçilmiş kontent yaradıcılarını layihəyə cəlb etməyi planlaşdırır. Onlar eksklüziv materiallara çıxış əldə edəcək və turnirin əhatə dairəsini genişləndirmək üçün FIFA ilə birgə çalışacaqlar.
Qeyd edək ki, daha əvvəl TikTok da Dünya Kuboku 2026 üçün “Preferred Platform” statusu almışdı və bu, sosial şəbəkələr arasında ilk belə tərəfdaşlıq idi.
Bununla belə, ekspertlər bildirir ki, bu cür əməkdaşlıqlar ənənəvi yayımçıları kənarda qoymur. Rəsmi yayım hüququna malik televiziya kanalları və platformalar matçların əsas yayımını həyata keçirməyə davam edəcək.