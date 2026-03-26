Epic Games-dən şok qərar: 1000-dən çox əməkdaş işsiz qaldı

Epic Games şirkəti gözlənilməz addım ataraq kütləvi ixtisarlar həyata keçirdi. Fortnite kimi milyardlar qazandıran layihəyə baxmayaraq, bu, şirkəti maliyyə çətinliklərindən xilas edə bilmədi.
Şirkətin rəhbəri Tim Suini 24 mart tarixində açıqladı ki, 1000-dən çox əməkdaş işdən azad olunub. Onun sözlərinə görə, son illərdə istifadəçilərin məşhur “multfilm üslublu” onlayn aksiyon oyununa marağı bir qədər azalıb. Nəticədə, şirkət artıq qazandığından daha çox xərcləməyə başlayıb.
Problemlər təkcə bununla bitmir. Oyun sənayesində artan rəqabət və konsol satışlarının əvvəlki illərlə müqayisədə zəifləməsi də vəziyyəti çətinləşdirib. Suini xüsusi olaraq vurğulayıb ki, bu ixtisarların Artificial Intelligence ilə heç bir əlaqəsi yoxdur — yəni əməkdaşlar süni intellektlə əvəz olunmur.
Maliyyə yükünü azaltmaq üçün şirkət əlavə olaraq 500 milyon dollar qənaət etməyə məcbur qalıb. Bu, əsasən podratçılara və marketinq xərclərinə yenidən baxılması, həmçinin bəzi vakansiyaların bağlanması hesabına mümkün olub.
Dəyişikliklər Fortnite oyununa da təsir edəcək. İlin sonuna qədər bir neçə rejim tamamilə bağlanacaq:
- Rocket Racing — 2026-cı ilin oktyabrında
- Ballistic və Festival Battle Stage — 16 aprel tarixində
Bu rejimlər geniş auditoriyanın diqqətini cəlb edə bilməyib.
Bundan əlavə, Horizon Chase və Horizon Chase Turbo oyunlarının da taleyi sual altındadır. Onlar 1 iyundan etibarən rəqəmsal mağazalardan tamamilə silinə bilər. Hər iki layihə Aquiris Game Studio tərəfindən hazırlanıb və 2023-cü ildə Epic Games tərəfindən satın alınıb.
Bununla belə, şirkət işdən çıxarılan əməkdaşları diqqətsiz qoymayıb. Onlara ən azı 4 aylıq maaşa bərabər kompensasiya və əlavə olaraq tibbi sığortanın davam etdirilməsi təklif olunub.