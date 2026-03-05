«Лаборатория Касперского»: рост популярности спортивных гаджетов в Азербайджане повышает риски утечки персональной информации

В Азербайджане растёт интерес к здоровому образу жизни: всё больше людей занимаются бегом, посещают фитнес-клубы, участвуют в массовых забегах и спортивных мероприятиях в Баку и регионах. Вместе с этим увеличивается и использование умных часов, фитнес-браслетов, смарт-весов и мобильных приложений для мониторинга активности.
Однако, как предупреждают эксперты «Лаборатории Касперского», подобные устройства, подключённые к интернету, могут стать источником киберрисков.
Какие данные под угрозой
Спортивные гаджеты собирают широкий спектр информации:
- имя, возраст и другая персональная информация;
- сведения о геолокации и маршрутах пробежек;
- информацию о состоянии здоровья;
- технические данные устройства.
В случае компрометации эти сведения могут использоваться злоумышленниками для фишинговых атак, мошеннических звонков, попыток взлома других аккаунтов или даже социальной инженерии.
Особую опасность представляет публикация маршрутов тренировок в открытом доступе — по ним можно определить привычки пользователя и места его регулярного пребывания.
Как защитить свои данные
Специалисты рекомендуют пользователям в Азербайджане:
- проверять, какие разрешения получают фитнес-приложения;
- отключать геолокацию там, где она не требуется;
- не связывать спортивные приложения с аккаунтами в социальных сетях для автоматической публикации активности;
- использовать двухфакторную аутентификацию;
- регулярно обновлять программное обеспечение;
- устанавливать надёжные защитные решения на смартфоны и другие устройства.
«Пользователям стоит регулярно проверять, какие разрешения получают фитнес-приложения, отключать лишний доступ к геолокации и использовать двухфакторную аутентификацию. Простые меры значительно снижают риск утечки данных. Вопрос не в том, стоит ли пользоваться умными гаджетами, а в том, насколько осознанно мы подходим к их настройке», — подчёркивает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.