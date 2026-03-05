«Лаборатория Касперского»: рост популярности спортивных гаджетов в Азербайджане повышает риски утечки персональной информации

В Азербайджане растёт интерес к здоровому образу жизни: всё больше людей занимаются бегом, посещают фитнес-клубы, участвуют в массовых забегах и спортивных мероприятиях в Баку и регионах. Вместе с этим увеличивается и использование умных часов, фитнес-браслетов, смарт-весов и мобильных приложений для мониторинга активности.

Однако, как предупреждают эксперты «Лаборатории Касперского», подобные устройства, подключённые к интернету, могут стать источником киберрисков.

Какие данные под угрозой

Спортивные гаджеты собирают широкий спектр информации:

имя, возраст и другая персональная информация;

сведения о геолокации и маршрутах пробежек;

информацию о состоянии здоровья;

технические данные устройства.

В случае компрометации эти сведения могут использоваться злоумышленниками для фишинговых атак, мошеннических звонков, попыток взлома других аккаунтов или даже социальной инженерии.

Особую опасность представляет публикация маршрутов тренировок в открытом доступе — по ним можно определить привычки пользователя и места его регулярного пребывания.

Как защитить свои данные

Специалисты рекомендуют пользователям в Азербайджане:

проверять, какие разрешения получают фитнес-приложения;

отключать геолокацию там, где она не требуется;

не связывать спортивные приложения с аккаунтами в социальных сетях для автоматической публикации активности;

использовать двухфакторную аутентификацию;

регулярно обновлять программное обеспечение;

устанавливать надёжные защитные решения на смартфоны и другие устройства.