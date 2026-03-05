spot_img
5 марта, 2026
spot_img
ДомойSoftwareКибербезопасность«Лаборатория Касперского»: рост популярности спортивных гаджетов в Азербайджане повышает риски утечки персональной...

«Лаборатория Касперского»: рост популярности спортивных гаджетов в Азербайджане повышает риски утечки персональной информации

В Азербайджане растёт интерес к здоровому образу жизни: всё больше людей занимаются бегом, посещают фитнес-клубы, участвуют в массовых забегах и спортивных мероприятиях в Баку и регионах. Вместе с этим увеличивается и использование умных часов, фитнес-браслетов, смарт-весов и мобильных приложений для мониторинга активности.

Однако, как предупреждают эксперты «Лаборатории Касперского», подобные устройства, подключённые к интернету, могут стать источником киберрисков.

Какие данные под угрозой

Спортивные гаджеты собирают широкий спектр информации:

  • имя, возраст и другая персональная информация;
  • сведения о геолокации и маршрутах пробежек;
  • информацию о состоянии здоровья;
  • технические данные устройства.

В случае компрометации эти сведения могут использоваться злоумышленниками для фишинговых атак, мошеннических звонков, попыток взлома других аккаунтов или даже социальной инженерии.

Особую опасность представляет публикация маршрутов тренировок в открытом доступе — по ним можно определить привычки пользователя и места его регулярного пребывания.

Как защитить свои данные

Специалисты рекомендуют пользователям в Азербайджане:

  • проверять, какие разрешения получают фитнес-приложения;
  • отключать геолокацию там, где она не требуется;
  • не связывать спортивные приложения с аккаунтами в социальных сетях для автоматической публикации активности;
  • использовать двухфакторную аутентификацию;
  • регулярно обновлять программное обеспечение;
  • устанавливать надёжные защитные решения на смартфоны и другие устройства.

«Пользователям стоит регулярно проверять, какие разрешения получают фитнес-приложения, отключать лишний доступ к геолокации и использовать двухфакторную аутентификацию. Простые меры значительно снижают риск утечки данных. Вопрос не в том, стоит ли пользоваться умными гаджетами, а в том, насколько осознанно мы подходим к их настройке», — подчёркивает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Предыдущая статья
Apple yenilənmiş Siri üçün serverləri Google data mərkəzlərində yerləşdirmək istəyir
Следующая статья
Cамые мощные Android-флагманы и субфлагманы февраля по версии AnTuTu
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,805ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»