Bakıda keçiriləcək Softprom Təhlükəsizlik Forumu 2026: bütün İT ekosistemi üçün unikal görüş nöqtəsi

Aparıcı Əlavə Dəyər yaradan IT distribyutoru olan Softprom illik kibertəhlükəsizlik forumunun — Softprom Təhlükəsizlik Forumu 2026 — keçiriləcəyini elan edir. Tədbir 23 aprel 2026-cı il tarixində baş tutacaq və dövlət sektoru, bank sahəsi və regionun ən iri özəl müəssisələrini təmsil edən 200-dən çox oflayn iştirakçını bir araya gətirəcək.
Softprom Security Forum 13 illik tarixə malik, aktual təhdidlərin və məlumatların qorunmasının qabaqcıl metodlarının müzakirəsi üçün ənənəvi görüş platformasıdır. Forum “kəsişmə nöqtəsi” konsepsiyasını təqdim edərək qlobal texnologiya liderlərini (vendorları), sistem inteqratorlarını və son sifarişçiləri vahid məkanda birləşdirir.
Forumun baş sponsoru — Cisco — yeni dövrdə şəbəkə təhlükəsizliyi və infrastrukturun inkişafına dair baxışını təqdim edəcək. CrowdStrike, Forcepoint, Cloudflare, CyberArk, GREYCORTEX, Ivanti, Rapid7 və VMware by Broadcom kimi dünya texnologiya liderləri ilə birlikdə Softprom iştirakçılara məlumatların və kritik sistemlərin müasir qorunma metodlarına kompleks baxış təqdim edəcək.
Forumun əsas formatları:
- Canlı Demo Laboratoriyası
Texniki ekspertlərin həllərin real vaxt rejimində işləməsini nümayiş etdirəcəyi praktiki zona. Yalnız konsol, kod və müdafiə ssenariləri — artıq təqdimatlar olmadan.
- Real İstifadə Halları
Azərbaycanın aparıcı şirkətlərinin və beynəlxalq ekspertlərin texnologiya tətbiqi təcrübələri.
- İnteraktiv Şəbəkələşmə
İştirakçılar layihələri qeyri-formal mühitdə müzakirə etmək imkanı əldə edəcəklər.
“Biz 2009-cu ildən Azərbaycan bazarında fəaliyyət göstəririk və biznes tələblərinin necə dəyişdiyini müşahidə edirik. Bu gün təhlükəsizlik sadəcə məhsullar toplusu deyil, bu, davamlılıq və inkişaf strategiyasıdır. Məqsədimiz iştirakçılara 100-dən çox qlobal istehsalçının ekspertizasına birbaşa çıxış təqdim etməkdir ki, hər kəs öz vəzifələrinə uyğun həll tapa bilsin”, — deyə Oleg Chechnyov, Softprom Azərbaycan şirkətinin baş direktoru qeyd edir.
Forum hibrid formatda keçiriləcək: Bakıda oflayn platforma aktiv ünsiyyət üçün, həmçinin distant qoşulmaq istəyənlər üçün onlayn yayım. 500-dən çox qeydiyyat gözlənilir ki, bu da forumun ölkənin kibertəhlükəsizlik sahəsində ən iri tədbirlərindən biri statusunu təsdiqləyir.
İştirak şərtləri:
Sifarişçi şirkətlərin nümayəndələri və tərəfdaşlar üçün iştirak ödənişsizdir (öncədən qeydiyyat və təşkilatçılar tərəfindən təsdiq şərti ilə).
Qeydiyyat rəsmi saytda açıqdır:
https://promo.softprom.com/securityforumbaku