15 марта, 2026
Azercell реализовал образовательную инициативу для детей, нуждающихся в особой заботе

Компания Azercell реализовала социальную инициативу «Будущее начинается с тебя! – учись, развивайся, делись». Проект был направлен на поддержку детей, нуждающихся в особой заботе, расширение их образовательных возможностей, а также содействие их более успешной социальной интеграции.

Инициатива была реализована в учреждении социального обслуживания «Детский дом № 1» при Агентстве социальных услуг, подведомственном Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Трёхмесячная программа охватила такие направления, как развитие социальных навыков, поддержка самовыражения и творческого мышления, повышение уровня цифровой грамотности и знаний в области кибербезопасности. Кроме того, участники получили практические знания о правилах дорожного движения для пешеходов и освоили базовые навыки оказания первой помощи. Тренинги проводились профильными специалистами Azercell и координатором проекта Университета Чикаго Гюльсум Маммадовой.

Проект стал частью инициатив Azercell, направленных на поддержку образовательных возможностей детей и развитие их практических навыков.

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007).

