Azercell и Национальный Паралимпийский Комитет посетили «Детский дом № 3»

ООО «Azercell Telecom» продолжает реализацию инициатив по поддержке детей, нуждающихся в особой заботе, в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности. В преддверии праздников Новруз и Рамазан компания совместно с Национальным Паралимпийским Комитетом Азербайджана посетила детей, лишённых родительской опеки. Инициатива направлена на продвижение инклюзивных ценностей, поддержку развития подрастающего поколения и укрепление социальной солидарности.

Встреча состоялась в учреждении социального обслуживания «Детский дом № 3», действующем при Агентстве социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики. Представители организаций поздравили детей с предстоящими праздниками, пожелав им успехов и уверенности в собственных силах. В мероприятии также приняли участие паралимпийские чемпионы. Поделившись личными историями, спортсмены подчеркнули, что настойчивость, целеустремлённость и вера в себя играют ключевую роль в достижении поставленных целей.

Поддержка социально уязвимых групп населения остаётся одним из ключевых приоритетов Azercell. В рамках своих инициатив компания уделяет особое внимание всестороннему развитию детей, включая их социальное, интеллектуальное и физическое развитие.

Следует отметить, что Azercell оказывает поддержку Детскому паралимпийскому движению с 2014 года. Благодаря участию компании масштаб Детских Паралимпийских игр существенно расширился, предоставив сотням детей с ограниченными возможностями по всей стране возможность заниматься спортом.