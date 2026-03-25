Apple WWDC 2026 tədbirinin tarixi açıqlandı: əsas diqqət süni intellektə yönələcək

Apple illik tədbiri olan WWDC 2026 konfransının keçiriləcəyi tarixləri elan edib. Tədbir 8–12 iyun tarixlərində baş tutacaq və bu dəfə şirkət xüsusilə süni intellekt sahəsindəki yeniliklərə fokuslanacağını açıq şəkildə vurğulayıb.
Konfransın ən diqqət çəkən yeniliyi kimi iOS 27 sisteminin ilk beta versiyası göstərilir. Yenilənmiş versiyada Siri köməkçisinin də ciddi şəkildə inkişaf etdiriləcəyi gözlənilir.
Məlumata görə, yeni Siri daha güclü AI imkanlarına sahib olacaq və onun əsasında Gemini kimi böyük dil modellərinə bənzər texnologiya dayanacaq.
Apple bu il ilk dəfə olaraq WWDC-də süni intellekt sahəsində əldə etdiyi nailiyyətləri daha açıq şəkildə nümayiş etdirməyə hazırlaşır. Bu, şirkətin AI yarışında daha aktiv mövqe tutmaq istədiyini göstərir.
WWDC 2026 çərçivəsində 100-dən çox video sessiya, qrup məşğələləri və təqdimatlar, Apple mühəndisləri və dizaynerləri ilə ünsiyyət imkanları təqdim olunacaq. Tərtibatçılar yeni alətlər, framework-lər və funksiyalarla tanış ola biləcəklər.
Tədbiri canlı izləmək və iştirak etmək üçün Apple Developer tətbiqindən istifadə etmək mümkün olacaq.