Apple şirkəti Mac Pro seriyası ilə vidalaşdı

Apple səssiz şəkildə, heç bir böyük təqdimat və ya elan olmadan, əfsanəvi Mac Pro seriyasının istehsalını dayandırdı. Üstəlik, şirkət rəsmi saytından bu modellərlə bağlı bütün məlumatları silib və jurnalistlərin sorğularına cavab olaraq yeni Mac Pro buraxılışlarının planlaşdırılmadığını təsdiqləyib.
Sonuncu dəfə Mac Pro 2023-cü ildə yenilənmişdi. Həmin vaxt Intel prosessorlu versiyaları M2 Ultra ilə təchiz olunmuş model əvəz etmişdi və başlanğıc qiyməti 6 999 dollar idi. Səbəbi açıqlanmasa da, bu model artıq seriyanın son nümayəndəsi kimi tarixə düşəcək.
İndi isə Apple-ın ən güclü masaüstü kompüteri Mac Studio hesab olunur. Bu modelin qiyməti 1 999 dollardan başlayır və minimum konfiqurasiyada 14 nüvəli M4 Max prosessoru, 36 GB operativ yaddaş və 512 GB yaddaş təklif olunur. Maksimal versiyada isə cihaz 32 nüvəli CPU, 80 nüvəli GPU, 256 GB RAM və 16 TB SSD ilə təchiz edilir.
Daha əlçatan seçimlər də var. Məsələn, Mac mini modeli M4 və ya M4 Pro prosessorları ilə təqdim olunur. Bundan əlavə, iMac-in 24 düymlük versiyası da M4 çipi ilə istifadəçilərə təklif edilməyə davam edir.