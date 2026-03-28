Google Gemini artıq “insan kimi danışır”

Google süni intellekt sahəsində növbəti addımını ataraq yeni modelini təqdim edib — Gemini 3.1 Flash Live. Bu versiya xüsusi olaraq səs sintezi üçün hazırlanıb və şirkətin iddiasına görə, artıq AI ilə insan səsini ayırd etmək xeyli çətinləşəcək.
Yeni model əvvəlki versiyalarla müqayisədə daha sürətli cavab verir, xüsusilə ingilis dilindən kənar dillərdə daha düzgün tələffüz edir və genişləndirilmiş kontekst pəncərəsi sayəsində dialoqu daha uzun müddət “yadda saxlayır”. Bu isə istifadəçi ilə daha təbii və davamlı ünsiyyət deməkdir.
Gemini 3.1 Flash Live müxtəlif testlərdə də gücünü göstərib. O, ComplexFuncBench Audio və Big Bench Audio benchmarklarında yüksək nəticələr əldə edib, hətta sonuncuda 1000 suala səsli cavab verərək lider olub. Lakin Scale AI Audio MultiChallenge testində nəticə o qədər də yüksək olmayıb — model 36,1% toplayıb, halbuki digər səs botlarının orta göstəricisi 50% təşkil edir. Bu test əsasən səsli dialoq zamanı kəsintiləri və səs-küyü idarə etmə bacarığını yoxlayır.
Diqqətçəkən məqamlardan biri də təhlükəsizliklə bağlıdır. Google bildirir ki, modelin yaratdığı səs yazıları xüsusi SynthID etiketi ilə işarələnəcək. Bu, şübhə yarandıqda audio məzmunun süni olub-olmadığını yoxlamağa imkan verəcək.
Yeni funksiyalar yaxın zamanda Gemini Live və Search Live xidmətlərinə inteqrasiya olunacaq. Bundan əlavə, tərtibatçılar modeldən Google AI Studio, Gemini API və Gemini Enterprise for Customer Experience vasitəsilə də istifadə edə biləcəklər.