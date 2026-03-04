Apple MacBook Neo – şirkətin ilk “ucuz” noutbuku təqdim olundu

Apple yaz təqdimatını çoxdan gözlənilən MacBook Neo modeli ilə yekunlaşdırdı. Bu, şirkətin indiyə qədər təqdim etdiyi ən əlçatan noutbukdur. Model gündəlik tapşırıqlar, təhsil və ofis işləri üçün nəzərdə tutulub, uzunömürlü batareya və parlaq rəng seçimləri ilə seçilir.
MacBook Neo 13 düymlük Liquid Retina displey ilə təchiz olunub: 2408×1506 piksel icazə, 500 nitə qədər parlaqlıq və 1 milyard rəng dəstəyi. Ekran həm mətn, həm də multimedia üçün kifayət qədər keyfiyyətli görüntü təqdim edir.
Noutbukun əsasında daha əvvəl iPhone 16 Pro modelində istifadə olunmuş Apple A18 Pro mobil prosessoru dayanır. Çipin tərkibi: 6 nüvəli CPU, 5 nüvəli GPU və 16 nüvəli Neural Engine-dir.
Şirkətin iddiasına görə, performans Windows noutbuklarında istifadə olunan Intel Core Ultra 5 prosessorlu modellərlə müqayisədə 50% daha yüksəkdir. Lokal süni intellekt əməliyyatlarında isə sürət 3 dəfə artırılıb.
Bütün konfiqurasiyalarda 8 GB vahid yaddaş mövcuddur. Aktiv soyutma sistemi olmadığı üçün cihaz tamamilə səssiz işləyir. Alüminium korpusun çəkisi cəmi 1,22 kq-dır. Model dörd rəngdə təqdim olunur: tünd mavi, gümüşü, çəhrayı və portağal. Hətta klaviatura da korpusun rənginə uyğunlaşdırılıb.
Apple bir şarjla 16 saata qədər iş müddəti vəd edir. Sürətli şarj doldurma dəstəklənir. Portlar: 2 × USB-C (USB 3 və USB 2) və 3,5 mm qulaqcıq girişi. Simsiz bağlantı: Wi-Fi 6E və Bluetooth 6.
Noutbuk brendin Magic Keyboard klaviaturası, böyük trekpad və barmaq izi skaneri Touch ID ilə təchiz olunub. Ödənişlər Apple Pay vasitəsilə təsdiqlənə bilir.
Ekranın üzərində 1080p FaceTime HD kamera yerləşir. Səs üçün iki mikrofon (səsboğucu texnologiya ilə) və məkanlı audio, həmçinin Dolby Atmos dəstəyi olan stereo dinamiklər mövcuddur.
MacBook Neo tam funksional macOS Tahoe əməliyyat sistemi ilə işləyir və Apple Intelligence AI funksiyalarını dəstəkləyir.
Qiymət
-
256 GB versiya – 599 dollar
-
512 GB versiya – 699 dollar
Model artıq ön sifariş üçün açıqdır, satışlar isə 11 mart tarixində başlayacaq.