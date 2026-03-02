Apple iPhone 17e təqdim olundu — seriyanın ən əlçatan modeli daha güclü oldu

Apple rəsmi olaraq yeni Apple iPhone 17e modelini təqdim edib. Qurğu iPhone 17 seriyasının ən münasib qiymətli versiyası hesab olunur. Yenilik daha güclü platforma, yenilənmiş korpus qorunması və artırılmış baza yaddaşı ilə diqqət çəkir, lakin ümumi dizayn əvvəlki modelin konsepsiyasını qoruyub saxlayır.
Smartfon 6,1 düymlük Super Retina XDR OLED ekranla təchiz olunub və HDR rejimində 1200 nit pik parlaqlıq təqdim edir. Ön panel yeni nəsil Ceramic Shield 2 qoruyucu şüşəsi ilə örtülüb — bu material cızıqlara qarşı daha davamlıdır və əks olunmaları azaltmağa kömək edir. Alüminium korpus IP68 standartına uyğun olaraq su və tozdan qorunur. Kilidin açılması Face ID vasitəsilə həyata keçirilir, yan hissədə isə istifadəçiyə uyğunlaşdırılan Action Button yerləşdirilib.
Cihazın əsasını 3 nm texnoloji proseslə hazırlanmış Apple A19 çipi təşkil edir. Prosessora 6 nüvəli CPU, şüa izləmə (ray tracing) dəstəkli 4 nüvəli GPU və süni intellekt tapşırıqları üçün 16 nüvəli Neural Engine daxildir. Smartfon həmçinin yeni Apple C1X modemini əldə edib — şirkətin məlumatına görə, o, əvvəlki nəsildən demək olar ki, iki dəfə sürətlidir və daha az enerji sərf edir. Apple bildirir ki, batareya bir tam gün aktiv istifadə üçün kifayət edir.
iPhone 17e USB Type-C vasitəsilə sürətli enerjişarjı dəstəkləyir və təxminən 30 dəqiqəyə 50% dolur. Bundan əlavə, MagSafe və Qi2 standartları üzrə 15 Vt gücündə simsiz enerji yığma imkanı mövcuddur. Maqnit sistemi müxtəlif aksesuarlar — şarj qurğuları, örtüklər və digər əlavələrlə uyğun işləyir.
Əsas kamera 48 MP sensorla təchiz olunub və 24 və 48 MP rejimlərində çəkiliş imkanı verir. Keyfiyyət itkisi olmadan 2 qat zoom, 4K Dolby Vision video çəkilişi (60 kadr/s), məkan səsi və inkişaf etmiş audio emalı funksiyaları da mövcuddur. Smartfon çəkiliş zamanı dərinlik məlumatlarını avtomatik saxlayır və sonradan fokus nöqtəsini dəyişməyə imkan yaradır.
Yeni iPhone 17e qara, ağ və açıq çəhrayı rənglərdə, 256 və 512 GB yaddaş variantları ilə satışa çıxacaq. Başlanğıc qiyməti 599 dollar, 512 GB versiyası isə 799 dollar olaraq açıqlanıb. Ön sifarişlər 4 martda başlayacaq, rəsmi satış isə 11 mart tarixindən start götürəcək.