AnTuTu fevralın ən güclü Android smartfonlarını açıqladı

AnTuTu Benchmark bloqu ötən ayın nəticələrinə əsasən flaqman və orta büdcəli Android smartfonlarının yenilənmiş performans reytinqini dərc edib. Maraqlıdır ki, flaqman siyahısında cəmi bir model MediaTek prosessoru ilə təchiz olunub, orta seqmentdə isə əksinə — Qualcomm çipli cəmi iki cihaz yer alıb.
Fevralın ən güclü flaqmanı
Reytinqin lideri iQOO 15 olub. Snapdragon 8 Elite Gen 5 platforması ilə işləyən smartfon 4 208 894 bal nəticə göstərib. İkinci yerdə eyni çipə sahib RedMagic 11 Pro+ qərarlaşıb (4 165 081 bal).
Üçüncü pillədə isə MediaTek prosessorlu yeganə model — vivo X300 Pro yer alıb. Dimensity 9500 çipi ilə işləyən cihaz 4 084 334 bal toplayıb.
Top-10 siyahısının davamı belədir:
-
Realme GT8 Pro — 4 049 826
-
iQOO 15 — 3 913 382
-
Honor Magic8 Pro — 3 893 423
-
Honor Magic8 — 3 860 209
-
OnePlus 15 — 3 839 169
-
Honor Win — 3 828 160
-
Redmi K90 Pro Max — 3 789 514
Orta büdcəli seqmentin liderləri
Orta sinif cihazlar arasında birinci yeri Honor Power 2 tutub — 2 201 537 bal. Onu OPPO Reno15 Pro (2 113 019) və OPPO Reno15 (2 102 547) izləyir.
Sonrakı yerlərdə:
-
Redmi Turbo 5 — 2 087 575
-
OPPO Reno14 Pro — 2 080 957
-
iQOO Z10 Turbo — 1 995 751
-
Redmi Turbo 4 — 1 964 441
-
OPPO Reno14 — 1 614 550
Siyahının son iki pilləsində Qualcomm çipli modellər qərarlaşıb:
-
Redmi Note 12 Turbo — 1 304 873
-
OnePlus Turbo 6V — 1 089 387