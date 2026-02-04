spot_img
4 февраля, 2026
spot_img
ДомойSoftwareПрограммное обеспечениеWindows 11 yenilənmiş “Start” menyusu aldı: nə dəyişdi?

Windows 11 yenilənmiş “Start” menyusu aldı: nə dəyişdi?

Microsoft yanvar ayının son yeniləməsini alan kompüterlər üçün Windows 11-in “Start” menyusunda böyük interfeys dəyişikliyi etdiyini elan edib. Menyu əvvəlki kimi ekranın mərkəzində qalır, lakin onun daxili quruluşu nəzərəçarpacaq dərəcədə yenilənib.

Şirkət nümayəndələrinin sözlərinə görə, məqsəd “Start” menyusunu smartfon interfeyslərinə daha çox bənzətmək olub. Əsas yenilik ikonların daha səliqəli və məntiqli şəkildə yerləşdirilməsidir: yuxarı hissədə axtarış sətri, onun altında isə bərkidilmiş tətbiqlər, tövsiyələr və kateqoriyalara bölünmüş bütün proqramlar yer alır.

İstifadəçilər istəsələr tövsiyələr lentini deaktiv edə bilərlər (“Ayarlar / Fərdiləşdirmə / Start”). Lakin bu zaman “File Explorer”də son ünvanlar və keçidlərin siyahısı da gizlədiləcək.

Bundan əlavə, Phone Link paneli də yenilənib: artıq istifadəçi onu istədiyi vaxt açıb bağlaya bilər.

Yenilənmənin yaxın həftələrdə bütün aktual təhlükəsizlik paketlərinə sahib Windows 11 cihazlarına təqdim olunacağı bildirilir.

Предыдущая статья
Subnautica: Below Zero выйдет на iOS и Android 10 марта
Следующая статья
Microsoft Copilot-un ödənişli versiyası demək olar ki, maraq doğurmur
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,828ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»