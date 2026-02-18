Windows 11 artıq internet sürətini özü ölçür — sistemə yeni daxili test əlavə edildi

Microsoft Windows 11 üçün KB5077241 nömrəli yeni önizləmə yeniləməsini təqdim edib. Yeniləmə çoxsaylı dəyişikliklərlə yanaşı, istifadəçilər üçün olduqca praktik bir yenilik gətirib — artıq internet sürətini yoxlamaq üçün ayrıca proqram və ya onlayn servislərə ehtiyac qalmır.
Yeni alət birbaşa tapşırıqlar panelinə inteqrasiya olunub. İstifadəçi sistem treyində şəbəkə ikonuna sağ klik etdikdə test avtomatik olaraq standart brauzerdə açılır və internet bağlantısının sürətini ölçür. Bu yanaşma sürətli yoxlama prosesini xeyli sadələşdirir.
Yeniləmə bununla kifayətlənmir. Sistemə Emoji 16.0 paketindən yeni emojilər əlavə olunub, korporativ cihazlar üçün ehtiyat nüsxələmə imkanları genişləndirilib və bəzi kompüterlərdə Quick Machine Recovery adlı avtomatik bərpa funksiyası aktiv edilib. Bundan başqa, uyğun kameralarda dönmə və bucaq idarəsi artıq birbaşa ayarlardan tənzimlənə bilir, təhlükəsizlik monitorinqi üçün Sysmon dəstəyi inteqrasiya olunub və .webp formatlı şəkilləri divar kağızı kimi quraşdırmaq mümkün olub.
Şirkət performans və sabitlik üzərində də işləyib: Windows Update mərkəzinin cavab sürəti artırılıb, müvəqqəti faylların axtarışı isə daha sürətli işləyir. Dəyişikliklərin tam siyahısı Microsoft-un rəsmi bloqunda paylaşılıb.