Visa şirkəti Red Bull Formula 1 komandaları ilə əməkdaşlığı yeniləyir

Visa bu gün Red Bull Formula 1 komandaları olan Oracle Red Bull Racing və Visa Cash App Racing Bulls ilə qlobal tərəfdaşlığının çoxillik yenilənməsini və genişləndirilməsini elan etdi.
2024-cü ildə başlanan yenilikçi tərəfdaşlığa əsaslanan bu yenilənmiş müqavilə Visa-nın dünyanın ən sürətlə böyüyən idman növlərindən birinə olan sadiqliyini artırır. Bu, həmçinin hər iki komanda üçün əhəmiyyətli yeni brendinq hüquqları, təkmilləşdirilmiş qonaqpərvərlik aktivləri və immersiv təcrübə imkanları təqdim edir. Visa həmçinin həm Visa Cash App Racing Bulls Formula 1 komandasının, həm də onun F1 Academy Proqramının Baş Tərəfdaşı kimi fəaliyyətini davam etdirəcək və Visa-nın reytinq cədvəlində və ondan kənarda iştirakını daha da gücləndirəcək.
«Bu yenilənmə Red Bull-un Visa Cash App Racing Bulls və Oracle Red Bull Racing komandaları ilə birlikdə yaratdığımız inanılmaz impulsu, eləcə də idman, mədəniyyət və ticarətin kəsişməsində mümkün olanları irəli aparmaq üçün ortaq ambisiyamızı əks etdirir», — deyə, Visa şirkətinin Marketinq direktoru Frenk Kuper III bildirib. “Hər iki Red Bull Formula 1 komandası bizə azarkeşlər, müştərilər və kart sahibləri ilə güclü və orijinal yollarla əlaqə qurmaq üçün dinamik qlobal platforma təmin edir, fəaliyyətimizdəki bu növbəti fəsil isə idman sahəsində özümüzü tanıtmağımıza kömək edir.”
Oracle Red Bull Racing ilə genişləndirilmiş tərəfdaşlıq
Visa şirkəti yenilənmiş müqavilə çərçivəsində RB22-nin ön qanadında davamlı nüfuza malik olmaqla yanaşı, avtomobil brendinqinə yeni, yüksək təsir göstərən əlavələr etməklə yanaşı, Oracle Red Bull Racing komandasının əsas tərəfdaşı kimi mövqeyini qoruyub saxlayacaqdır. Visa, genişləndirilmiş keçid hüquqları ilə yanaşı, pərakəndə bankçılıq kateqoriyasında da eksklüziv hüquqlar təmin etmişdir.
Visa-nın Oracle Red Bull Racing komandası ilə gücləndirilmiş əlaqələri Red Bull Racing Academy Proqramı vasitəsilə F1 Academy-yə də şamil ediləcək. Yalnız qadınlardan ibarət seriya dördüncü ilinə qədəm qoyarkən, Visa şirkəti, Red Bull-un öhdəliyinə uyğun olaraq, reytinq cədvəlində iki avtomobili dəstəkləyəcək, habelə Formula 1 və F1 Academy-dəki bütün Red Bull komandalarına dəstəyini gücləndirəcəkdir. Genişləndirilmiş tərəfdaşlıq daha geniş mükafat imkanları və komandaya daha geniş giriş imkanı açır.
Oracle Red Bull Racing komandasının Kommersiya direktoru Pol Qandolfi bildirib: «Qısa müddət ərzində Oracle Red Bull Racing və Visa birgə səylərə və qarşılıqlı uğurlara əsaslanan tərəfdaşlıq qurublar. Red Bull ilə idman, əyləncə və həyat tərzinin mərkəzində yerləşdiyimiz üçün Formula 1-in yeni bir dövrünə qədəm qoyarkən Visa kimi qlobal miqyasda tanınmış sənaye liderlərini idmana cəlb etmək üçün strateji mövqedəyik.
Visa Cash App Racing Bulls yenilənməsi
Yenilənmə Visa-nın Visa Cash App Racing Bulls ilə titul tərəfdaşlığının davam etdirilməsini və 2024-cü ildə tətbiq edilən komanda kimliyini genişləndirməyi əhatə edir. Müqaviləyə Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) Academy Proqramının yenilənməsi və Visa-nın avtomobil idmanında qadınların inkişafına sadiq qalması daxildir.
«Visa ilə titul tərəfdaşlığımızı genişləndirməkdən qürur duyuruq və 2024-cü ildən bəri birlikdə yaratdığımız güclü impulsu inkişaf etdirməyə davam edirik» — deyə, Visa Cash App Racing Bulls-un Baş icraçı direktoru Peter Bayer bildirib. Visa, həm trasda, həm də trasdan kənarda çempionlar yaratmaq və çempion kreativliyi uğrunda mübarizə aparmağa davam etməklə, innovasiya yaratmaq, azarkeşlərlə əlaqə qurmaq və idmanda mənalı təsir yaratmaq ambisiyalarımızı bölüşməklə Visa Cash App Racing Bulls üçün müstəsna tərəfdaş olmuşdur. 2030-cu ilə qədər mümkün olan sərhədləri genişləndirərək Visa ilə əməkdaşlığı davam etdirməkdən məmnunuq.»
Red Bull komandalarının trasdan kənarda azarkeşlərlə tanış edilməsi
Yenilənmiş tərəfdaşlıq Visa-nın San-Fransisko, Feniks, Detroyt və Atlanta şəhərlərində keçirilən tədbirlərlə ABŞ-də başlayan Red Bull Showrun Tour turunda mühüm rol oynaması və qlobal miqyasda azarkeşlərlə əlaqəni artırmaq planları ilə əlaqədardır. ABŞ-dəki tur 21 fevral 2026-cı il tarixində San Fransiskoda Red Bull test və ehtiyat sürücüsü Yuki Tsunodanın iştirakı ilə başlayacaq. Bu, San Fransiskonun Marina Bulvarını Qızıl Qapı Körpüsünün ikonik fonunda Formula 1 üslubunda nümayiş meydançasına çevirən ödənişsiz, ictimai sərgi tədbiri olacaq.
Red Bull Showrun Tour turunun Rəsmi Tərəfdaşı olan Visa, həftəsonu ərzində bütün kontenti çəkəcək və VIP qonaqpərvərliyi təmin edəcək, meydançada isə brendinq, avtomobil və sürücü inteqrasiyası, satış nöqtəsi təcrübələri və eksklüziv Visa Cash App kart sahibləri üçün təkliflər təqdim edəcək.