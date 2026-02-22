McLaren Racing продлевает сотрудничество с Dell Technologies

Команда McLaren Racing объявила о продлении партнерства с Dell Technologies, продолжая давнее сотрудничество, которое поддерживает команду McLaren Mastercard Formula 1 и команду McLaren F1 Sim Racing как на трассе, так и за ее пределами.

Партнерство, начавшееся в 2018 году, стало важнейшей частью того, как McLaren проектирует, разрабатывает и эксплуатирует свои гоночные автомобили на протяжении всего сезона. Технологии Dell используются во всей организации, от проектирования и производства до операций в режиме реального времени во время гоночных уик-эндов, помогая McLaren работать эффективно, принимать более быстрые решения и продолжать улучшать свои результаты.

В рамках обновленного партнерства Dell продолжит предоставлять вычислительные инструменты и инфраструктуру, которые позволяют сотрудникам McLaren сотрудничать по всему миру и быстро реагировать на требования современной кампании Формулы 1. Это включает в себя поддержку интенсивного анализа, моделирования и повседневной работы членов команды на заводе, в дороге и на трассе. Оборудование Dell также используется в киберспортивных проектах McLaren через команду McLaren F1 Sim Racing Team.

Используя Dell AI Factory, включая серверы Dell PowerEdge и комплексные возможности искусственного интеллекта, McLaren обрабатывает до 1,5 ТБ данных за гоночный уик-энд, обеспечивая быстрое моделирование, создание цифровых двойников и планирование сценариев в реальном времени.

Для удовлетворения потребностей высокопроизводительных вычислений, база данных McLaren работает на базе Dell PowerStore и Dell PowerScale, обеспечивая масштабируемое хранилище для сложных задач моделирования и вычислительной гидродинамики, что позволяет команде ускорить разработку и оперативно внедрять обновления в течение сезона.

Бренд Dell Technologies будет присутствовать на гоночных автомобилях команды McLaren Mastercard Formula 1 Team на протяжении всего сезона 2026 года и далее.