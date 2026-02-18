Visa приняла участие в первой бизнес-миссии Торговой палаты США в Азербайджане

spot_img
18 февраля, 2026
spot_img
Visa, мировой лидер индустрии цифровых платежей, поддержала первую бизнес-миссию Торговой палаты США в Азербайджане. Участие в инициативе подтверждает стратегическое значение локального рынка для компании и ее вклад в развитие современной, безопасной и инновационной платежной экосистемы в стране.

Бизнес-миссия прошла 9-10 февраля в партнерстве с Министерством торговли США. В течение двух дней состоялись деловые встречи, профильные дискуссии и круглые столы с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, представителей Министерства экономики Азербайджана, Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, Центрального банка и других ключевых государственных ведомств, а также бизнес-лидеров. Ключевыми темами обсуждений стали финансы и инвестиции, оборонная промышленность, энергетика и всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами.

Кристина Дорош, старший вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы, отметила, что компания эффективно сотрудничает с азербайджанскими банками на протяжении почти 30 лет, и выразила благодарность Правительству за партнерство для достижения национальных приоритетов в рамках программы «Азербайджан 2030».

«Мы гордимся тем, что поддерживаем эту важную бизнес-миссию и развивающуюся экосистему цифровых платежей Азербайджана. Visa продолжит внедрять инновации, обеспечивать финансовую доступность и разрабатывать безопасные решения для безналичных платежей, которые расширяют возможности бизнеса и способствуют экономической трансформации страны», – заявила Кристина Дорош.

Поблагодарив компанию Visa за сотрудничество и коснувшись перспектив связей, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: «Я получил сведения от наших государственных органов об очень плодотворном сотрудничестве с Visa, и мы очень рады этому. Безусловно, вы работаете здесь с разными партнерами: с Министерством экономики, с Центральным банком, с Министерством цифровой трансформации и транспорта и со многими другими. Вы знаете нашу повестку дня, наши планы, что здесь делается. И, безусловно, в ближайшие годы мы будем тесно сотрудничать с Visa, чтобы продолжить модернизацию и как можно больше упростить жизнь людей, удовлетворяя их повседневные потребности. Большое спасибо».

Представители компании Visa приняли участие в профильных дискуссиях по нескольким ключевым темам. На круглом столе по экономике и инновациям с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова подчеркнули тесное сотрудничество Visa с банками и государственными структурами для внедрения безопасных и инновационных технологий предотвращения мошенничества мирового уровня, таких как Visa Token Service и Tap to Phone. Эти инновации помогли расширить доступ к безналичных расчетам, укрепить доверие и сохранить лидерские позиции Азербайджана в сфере цифровых платежей на мировом уровне. Отдельное внимание уделили потенциалу решений нового поколения, включая коммерцию на основе ИИ и агентскую коммерцию.

 

В рамках круглого стола, посвященного транспортной сфере, с участием министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева обсуждались практические шаги по модернизации интеллектуальной мобильности и транспортной инфраструктуры страны. Одним из важнейших шагов в этом направлении стало внедрение приема цифровых платежей в метро и наземном транспорте Баку в ноябре 2025 года при участии Visa.

В продолжение диалога о развитии финансового сектора состоялась еще одна важная встреча с председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым. Обсуждение сосредоточилось на инновационных решениях, включая стейблкоины и агентскую коммерцию, а также на роли передовых платежных технологий в развитии цифровой экономики страны. В ходе беседы стороны подчеркнули важность тесного сотрудничества с регулятором и совместных усилий по созданию безопасной, устойчивой и прогрессивной финансовой инфраструктуры.

Азербайджан остается стратегически важным рынком для Visa. Компания продолжит поддерживать развитие современной, безопасной и инновационной платежной экосистемы в стране. Глобальные возможности Visa в области кибербезопасности, искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, подкрепленные инвестициями в размере более 10 миллиардов долларов, могут выступить мощным катализатором инновационного роста Азербайджана.

