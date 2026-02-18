В WordPress.com добавили ИИ-помощника для редактирования сайтов

Платформа для хостинга сайтов WordPress.com от компании Automattic получила встроенного помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ) для редактирования дизайна, текстов и изображений.

Новый ИИ-помощник работает непосредственно в редакторе сайта и может влиять на структуру и дизайн страниц. Пользователи могут изменять шрифты, цветовую палитру или общий стиль по текстовому запросу. Инструмент также помогает с текстами, например, он может переписать материал в более уверенном или формальном тоне.

Как отмечает компания, инструкции не обязательно должны быть идеально сформулированными промптами. Можно использовать более общие фразы, например, «Сделай этот раздел более современным и просторным», «Измени цвета моего сайта на более яркие и смелые» или «Покажи больше вариантов шрифтов, которые выглядят чисто и профессионально».

Отдельно функция интегрирована в медиабиблиотеку. Ассистент генерирует изображения с нуля или редактирует существующие — изменяет стиль, цвета или отдельные элементы на фото по подсказке. Отмечается, что система учитывает визуальный стиль и бренд сайта, чтобы созданный контент соответствовал общей айдентике. Для работы с визуальным контентом помощник использует ИИ-модели Google Gemini Nano Banana, которые могут создавать новые изображения или редактировать существующие. Кроме того, ИИ появился во внутреннем командном чате Block Notes — его можно вызвать прямо в обсуждениях.

Инструмент доступен для пользователей тарифов Business и Commerce, а также автоматически активируется для сайтов, созданных с помощью ИИ-конструктора сайтов. ИИ-помощник WordPress — это опциональная функция, которую пользователи могут включить по желанию, активировать его можно в настройках в разделе AI Tools.