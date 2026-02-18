spot_img
19 февраля, 2026
spot_img
ДомойТелекомСобытияОбъявлена дата проведения конференции Google I/O 2026

Объявлена дата проведения конференции Google I/O 2026

Google

Компания Google сообщила, что ежегодная конференция для разработчиков Google I/O 2026 пройдет 19-20 мая в Маунтин-Вью (США, Калифорния). Открытие состоится в 22:00 по бакинскому времени. Онлайн-регистрация уже открыта.

Анонсы пока не объявлены, а в ожидании мероприятия компания предложила всем желающим серию тематических онлайн-головоломок, созданных с помощью Gemini. Google опубликует полную программу мероприятия и список сессий ближе к началу I/O 2026.

Ожидаются последние новости о достижениях в области искусственного интеллекта и свежих продуктах компании. Google расскажет о своем ИИ-помощнике Gemini, операционной системе Android и других проектах.

Онлайн-трансляция будет доступна на сайте io.google.

Предыдущая статья
В WordPress.com добавили ИИ-помощника для редактирования сайтов
Следующая статья
2025-ci ildə rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına strateji töhfələr
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,816ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»