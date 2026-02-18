Объявлена дата проведения конференции Google I/O 2026

Компания Google сообщила, что ежегодная конференция для разработчиков Google I/O 2026 пройдет 19-20 мая в Маунтин-Вью (США, Калифорния). Открытие состоится в 22:00 по бакинскому времени. Онлайн-регистрация уже открыта.

Анонсы пока не объявлены, а в ожидании мероприятия компания предложила всем желающим серию тематических онлайн-головоломок, созданных с помощью Gemini. Google опубликует полную программу мероприятия и список сессий ближе к началу I/O 2026.

Ожидаются последние новости о достижениях в области искусственного интеллекта и свежих продуктах компании. Google расскажет о своем ИИ-помощнике Gemini, операционной системе Android и других проектах.

Онлайн-трансляция будет доступна на сайте io.google.