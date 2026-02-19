spot_img
19 февраля, 2026
В Windows 11 добавлен встроенный тест скорости интернета

Windows 11

Компания Microsoft выпустила предварительную сборку Windows 11 под номером 26200.7918 (KB5077241). Помимо многочисленных изменений, обновление также привносит очень полезное нововведение для пользователей — встроенный инструмент проверки скорости интернет-соединения. Благодаря этому, больше нет необходимости использовать отдельные программы или онлайн-сервисы для проверки скорости интернета.

Новый инструмент интегрирован непосредственно в панель задач. Чтобы воспользоваться им, достаточно нажать правой кнопкой мыши по значку сети в системном трее, после чего откроется тест в браузере по умолчанию, который измерит скорость интернет-соединения. Такой подход значительно упрощает процесс быстрой проверки.

Помимо этого, обновление принесло ряд менее заметных, но полезных изменений. В систему добавлены новые эмодзи из пакета Emoji 16.0, расширены возможности резервного копирования для корпоративных устройств и автоматическая функция восстановления Quick Machine Recovery для некоторых ПК.

Кроме того, теперь можно регулировать поворот и угол наклона совместимых камер непосредственно в настройках, интегрирована поддержка Sysmon для мониторинга безопасности, а также появилась возможность устанавливать изображения в формате .webp в качестве обоев.

Microsoft также поработал над производительностью и стабильностью: повышена скорость отклика центра обновления Windows и ускорена работа поиска временных файлов. Полный список изменений опубликован в официальном блоге Microsoft.

