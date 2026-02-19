В Windows 11 добавлен встроенный тест скорости интернета

Компания Microsoft выпустила предварительную сборку Windows 11 под номером 26200.7918 (KB5077241). Помимо многочисленных изменений, обновление также привносит очень полезное нововведение для пользователей — встроенный инструмент проверки скорости интернет-соединения. Благодаря этому, больше нет необходимости использовать отдельные программы или онлайн-сервисы для проверки скорости интернета.

Новый инструмент интегрирован непосредственно в панель задач. Чтобы воспользоваться им, достаточно нажать правой кнопкой мыши по значку сети в системном трее, после чего откроется тест в браузере по умолчанию, который измерит скорость интернет-соединения. Такой подход значительно упрощает процесс быстрой проверки.

Помимо этого, обновление принесло ряд менее заметных, но полезных изменений. В систему добавлены новые эмодзи из пакета Emoji 16.0, расширены возможности резервного копирования для корпоративных устройств и автоматическая функция восстановления Quick Machine Recovery для некоторых ПК.

Кроме того, теперь можно регулировать поворот и угол наклона совместимых камер непосредственно в настройках, интегрирована поддержка Sysmon для мониторинга безопасности, а также появилась возможность устанавливать изображения в формате .webp в качестве обоев.

Microsoft также поработал над производительностью и стабильностью: повышена скорость отклика центра обновления Windows и ускорена работа поиска временных файлов. Полный список изменений опубликован в официальном блоге Microsoft.