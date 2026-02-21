Tesla Cybertruck-un ən ucuz versiyasını təqdim etdi — qiymət rekord həddə endi

Tesla şirkəti elektrik pikapı Cybertruck üçün yeni komplektasiya elan edib. Yenilənmiş versiya model tarixində ən aşağı qiymətlərdən biri ilə təqdim olunub və daha əlçatan alternativ kimi mövqeləndirilir.
Yeni komplektasiya tam ötürücülü iki mühərrikli sistem, möhkəmləndirilmiş asqı və sadələşdirilmiş salonla təchiz edilib. Avtomobil bir şarj yığımı ilə 523 km məsafə qət edə bilir, 0-dan 100 km/s sürətə isə cəmi 4,1 saniyəyə çatır. Pikapın dartma gücü 3400 kq-a qədərdir, avtomobilin ümumi çəkisi isə 2 965 kq təşkil edir.
Cybertruck praktik imkanlarını da qoruyub: kuzovda motorlu qapağa malik yük platforması, iki 120V və bir 240V elektrik rozetkası mövcuddur. Asqı sistemi adaptiv amortizatorlu yay konstruksiyası ilə təchiz olunub, avtomobil 18 düymlük disklər və dörd fəsil təkərləti ilə gəlir.
Salon içərisində 18 düymlük mərkəzi ekran yerləşdirilib, lakin sərnişinlər üçün ayrıca displey nəzərdə tutulmayıb. Maksimum dəstəklənən şarj doldurma gücü 325 kVt təşkil edir.
Yeni komplektasiyanın başlanğıc qiyməti 59 990 ABŞ dollarıdır.