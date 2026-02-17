Sükan və pedallarsız ilk Tesla avtomobili artıq aprel ayında istehsala çıxır

İlon Mask bildirib ki, Tesla Cybercab pilotsuz taksisi 2026-cı ilin aprel ayında seriyalı istehsala buraxılacaq. Şirkət rəhbəri bu dəfə əsas detalı da təsdiqləyib — avtomobildə nə sükan, nə də pedallar olacaq.
Model tam sürücüsüz istifadə üçün hazırlanıb və idarəetmə Tesla Vision sistemi vasitəsilə həyata keçiriləcək. Avtomobil radar və lidar sensorlarından imtina edərək yalnız kameralar və süni intellekt texnologiyalarına güvənir.
Futuristik dizayna malik Cybercab “kəpənək qanadı” tipli qapılarla təchiz olunub. Avtomobildə arxa şüşə və yan güzgülər də nəzərdə tutulmayıb.
Salon iki sərnişin üçün hesablanıb. Mərkəzdə yerləşən 20,5 düymlük sensor ekran əyləncə, videozəng və digər multimedia funksiyalarını dəstəkləyir. Model həmçinin simsiz induksiya yolu ilə şarj doldurma imkanına malik olacaq — avtomobil xüsusi platformalarda insan müdaxiləsi olmadan avtomatik şəkildə şarj edilə biləcək.