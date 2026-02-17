spot_img
17 февраля, 2026
Серверы Call of Duty: Warzone Mobile отключат 17 апреля – игра не оправдала ожиданий

Call of Duty: Warzone Mobile

Call of Duty: Warzone Mobile не оправдала ожиданий Activision. Уже через год после релиза игры компания перестала выпускать для нее сезонный контент и отключила внутриигровой магазин и кроссплатформенные социальные функции.

В мае 2025 года шутер удалили из App Store и Google Play, поэтому продолжать играть могли только те, кто установил Call of Duty: Warzone Mobile заранее. Теперь в Activision объявили о полном закрытии игры — серверы отключат 17 апреля.

«Хотя мы гордимся тем, что смогли аутентично перенести Call of Duty: Warzone на мобильные устройства, к сожалению, игра не оправдала наших ожиданий среди мобильных игроков, в отличие от аудитории на ПК и консолях», — заявили в Activision.

Издатель не будет возвращать деньги за ранее купленные предметы и посоветовал успеть потратить неиспользованные очки COD Points. В качестве альтернативы пользователям предложено перейти в игру Call of Duty: Mobile, получив за это бонусы, где в том числе есть режим «королевской битвы».

Напомним, релиз Call of Duty: Warzone Mobile состоялся 21 марта 2024 года с кросс-прогрессией с версиями для ПК и консолей.

