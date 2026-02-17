spot_img
17 февраля, 2026
Redington развивает современную виртуализацию в регионе на базе Red Hat OpenShift Virtualization

По мере того, как цифровая трансформация продолжает менять отрасли, организации испытывают все большее давление, вынуждающее их модернизировать свою IТ-инфраструктуру. Сегодня предприятия не только переходят к разработке облачно-нативных приложений, но и переосмысливают способы управления традиционными виртуализированными рабочими нагрузками — более гибкими, масштабируемыми и готовыми к будущему.

В этом меняющемся ландшафте Red Hat OpenShift Virtualization выделяется как мощное решение, позволяющее компаниям запускать и управлять как виртуальными машинами, так и контейнерами на единой платформе.

Обладая сильным присутствием в Турции, Азербайджане, Центральной Азии и на Кавказе, компания Redington играет ключевую роль в распространении современного подхода Red Hat к виртуализации среди организаций региона, поддерживая предприятия на следующем этапе цифровой трансформации.

Объединение виртуальных машин и контейнеров на одной платформе

Одной из самых больших проблем, с которыми сегодня сталкиваются IТ-команды, является сложность управления раздельными средами для виртуальных машин и контейнерных приложений. Red Hat OpenShift Virtualization решает эту задачу, интегрируя рабочие нагрузки виртуальных машин напрямую в основанную на Kubernetes платформу OpenShift. Этот унифицированный подход позволяет организациям:

  • бесшовно мигрировать существующие рабочие нагрузки виртуальных машин;
  • запускать традиционные приложения наряду с современными облачно-нативными сервисами;
  • упрощать управление инфраструктурой за счет единого уровня администрирования;
  • ускорять модернизацию без нарушения текущих инвестиций.

Объединяя виртуализацию и оркестрацию контейнеров, OpenShift Virtualization обеспечивает более плавный переход к гибридным облачным архитектурам.

Современная виртуализация со встроенной устойчивостью и безопасностью

В сегодняшних условиях виртуализация — это уже не только эффективность инфраструктуры, но и критически важная основа для непрерывности бизнеса и киберустойчивости. Red Hat OpenShift Virtualization предоставляет организациям:

  • архитектуру безопасности, нативную для Kubernetes;
  • автоматизацию и управление на основе политик;
  • высокую доступность и переносимость рабочих нагрузок;
  • поддержку аварийного восстановления и операционной непрерывности.

По мере роста регуляторных требований и усложнения киберугроз предприятиям необходимы платформы виртуализации, которые по своей сути являются безопасными и адаптируемыми к будущему.

Региональная экспертиза Redington и поддержка «под ключ»

Redington сочетает свои сильные дистрибьюторские возможности с глубокой технической экспертизой, помогая организациям успешно внедрять Red Hat OpenShift Virtualization по всему региону. Redington поддерживает клиентов через:

  • консультации по решениям и архитектурное сопровождение;
  • планирование внедрения и поддержку интеграции;
  • демонстрационные среды и проекты Proof of Concept (PoC);
  • техническое обучение и сотрудничество с партнерской экосистемой;
  • постоянную полевую поддержку проектов по трансформации предприятий.

Ключевой фактор для инфраструктуры нового поколения

Red Hat OpenShift Virtualization позволяет предприятиям модернизировать виртуализированные рабочие нагрузки, одновременно используя гибкость облачно-нативной инфраструктуры. Объединяя виртуальные машины и контейнеры в рамках единой открытой гибридной облачной платформы, организации могут снизить сложность, повысить гибкость и подготовиться к будущему IТ.

Redington продолжает усиливать присутствие и узнаваемость Red Hat в регионе, помогая бизнесу раскрывать полный потенциал OpenShift Virtualization благодаря локальной экспертизе, региональному охвату и практической поддержке, включая инициативы PoC и демонстрационные материалы.

Дополнительную информацию о решениях Red Hat вы можете получить на сайте официального дистрибьютора
компании в Азербайджане — Redington Azerbaijan
redingtongroup.az | [email protected]

 

