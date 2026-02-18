State of Play-in fevral yayımı şounun tarixində ən çox izlənilən təqdimata çevrildi

Fevralın 12-dən 13-nə keçən gecə Sony növbəti State of Play təqdimatını keçirdi və tədbir gözlənildiyindən daha böyük rezonans doğurdu. Şirkət bir sıra yeni layihələri nümayiş etdirdi, o cümlədən Con Uik haqqında hazırlanan yeni ekşn oyunu və orijinal God of War trilogiyasının remeykini elan etdi. Görünür, məhz bu güclü anonslar yayımın rekord qırmasına səbəb olub.
YouTube statistikasına əsasən, fevral buraxılışı PlayStation xəbər şousunun tarixində ən çox izlənilən təqdimat olub. Cəmi 4 gün ərzində yayım üç versiya üzrə — yapon dili, ingilis dili subtitrlərlə və subtitrsiz — ümumilikdə 4,8 milyondan çox baxış toplayıb. Müqayisə üçün, ötən ilin iyun ayında keçirilən State of Play təqdimatı 8 ay ərzində yalnız 3,8 milyon baxış yığa bilmişdi.
Uğurun səbəbi isə sadədir: bir saatlıq təqdimat ərzində izləyicilər ard-arda gözlənilən elanlarla qarşılaşdı. Məsələn, Konami uzun müddətdir gözlənilən yeni Castlevania layihəsini təqdim etdi, həmçinin Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots oyununun müasir platformalara portunu açıqladı.
Bununla belə, State of Play fevral yayımı PlayStation kanalının ümumi rekordçusu deyil. Məsələn, PlayStation Showcase 2023 təqdimatı 6,1 milyon baxış toplamışdı, 2020-ci ilin iyununda keçirilən PlayStation 5 təqdimatı isə 15,8 milyon izlənmə ilə hələ də lider olaraq qalır.