Состоялся релиз Yakuza Kiwami 3 — ремейк третьей части серии

Yakuza Kiwami 3, ремейк третьей части приключенческого экшена Yakuza, вышел на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series X|S и Switch 2.

Действие игры разворачивается в Камуро-тё и на острове Окинава. В ремейк также вошел дополнительный сюжет Dark Ties про главного антагониста игры Минэ.

Стандартное издание стоит $60, а расширенное с дополнительными костюмами, музыкой и персонажами для банды — $75.

Перед релизом Yakuza Kiwami 3 столкнулась с критикой фанатов серии. Они указывали на технические проблемы игры, а также выражали недовольство сюжетными изменениями оригинала, о которых стало известно из-за утечек. Кроме того, студию Ryu Ga Gotoku также критиковали за то, что она наняла на одну из ролей актера, виновного в сексуальном насилии. Разработчики объясняли выбор тем, что артист Тэруюка Кагава по характеру напоминал своего персонажа.

Ранее глава студии Ryu Ga Gotoku допустил, что это окажется последний релиз в подсерии Kiwami.