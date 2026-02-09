Sony videooyun personajlarının iştirakı ilə İİ-podkastları patentləşdirdi

Sony süni intellektin imkanlarını öz ekosistemini inkişaf etdirmək üçün fəal şəkildə araşdırır. Bu dəfə şirkət qeyminqi və milyonlarla istifadəçinin sevdiyi podkast formatını bir araya gətirməyə qərar verib.Sony oyunçular üçün fərdiləşdirilmiş İİ-podkastların yaradılmasını nəzərdə tutan patent alıb. Sənədlər hələ 2024-cü ilin yayında təqdim olunsa da, rəsmi təsdiq yalnız indi verilib. Patentə əsasən, neyron şəbəkələr oyunçunun maraqlarına uyğun xəbərlər toplusu formalaşdıracaq. Daha sonra istifadəçi şounun audio və ya video versiyasını seçə biləcək — aparıcı rolunda isə Sony oyunlarının məşhur personajları, özlərinə xas tanınan səslərlə çıxış edəcəklər.Üstəlik, süni intellekt PlayStation ekosistemində oyunçunun aktivliyini analiz edə, eləcə də onun oyun təcrübəsinə əsaslanaraq zarafat etməyi və incə sataşmaları bacaracaq. Yəni podkast təkcə məlumatlandırmayacaq, həm də əyləndirəcək.
Qeyd edək ki, bu, Sony-nin oyunlar üçün patentləşdirdiyi ilk İİ texnologiyası deyil. Daha əvvəl şirkət “İİ-xəyalət” adlı bir sistem təqdim etmişdi — bu texnologiya istifadəçi əvəzinə oyunun müəyyən hissələrini, hətta bütün oyunu tam şəkildə keçə bilən süni intellekt yaratmağa imkan verir.