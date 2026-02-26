Представлена Perplexity Computer — автономная платформа для управления ИИ-агентами

Компания Perplexity AI объявила о запуске нового продукта — Perplexity Computer. Это автономная система, которая объединяет возможности более десятка ИИ-моделей и предназначена для выполнения комплексных задач без вмешательства человека.

Perplexity Computer разбивает запрос пользователя на отдельные этапы, создает подзадачи и запускает несколько субагентов. Они могут искать информацию в интернете, анализировать данные, генерировать документы и работать с файлами. При необходимости можно параллельно запустить несколько таких агентов.

Процессы координируются автоматически и асинхронно. Вся работа ведется в защищенной изолированной среде с доступом к браузеру, подключенной файловой системе и сторонним API, что защищает локальные данные пользователя от возможных сбоев в сгенерированном коде.

В основе архитектуры Perplexity Computer лежит более десятка различных нейросетей, которые выбираются исходя из их сильных сторон. За логику и рассуждения отвечает Anthropic Opus 4.6. Для глубокого исследования и создания субагентов используется Google Gemini, для работы с длинным контекстом и широким поиском — OpenAI ChatGPT 5.2, для быстрых задач — xAI Grok. Генерацию изображений и видео осуществляют профильные модели — Google Nano Banana и Veo 3.1.

В компании подчеркивают, что отдельные компоненты платформы при желании можно заменять. В частности, пользователи могут выбирать конкретные модели для отдельных подзадач.

Perplexity Computer уже доступен в веб-версии Perplexity для подписчиков тарифа Max за $200 в месяц. В ближайшие недели платформа появится у корпоративных клиентов Enterprise Max.