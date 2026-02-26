Samsung Galaxy Buds4 və Buds4 Pro təqdim olundu

Samsung Galaxy Unpacked 2026 tədbirində yeni flaqman smartfonlarla yanaşı, tam naqilsiz qulaqlıqlar — Galaxy Buds4 və Galaxy Buds4 Pro modellərini də təqdim edib. Yeni nəsil əvvəlki versiya ilə müqayisədə yenilənmiş dizayn, daha kompakt şəffaf şarj qutusu və genişləndirilmiş süni intellekt funksiyaları ilə fərqlənir.
Qulaqlıqların şarj korpusunda yerləşmə forması dəyişdirilib ki, bu da onları çıxarmağı daha rahat edir. Korpusda səs səviyyəsini və musiqi idarəsini tənzimləmək üçün ayrıca sensor zona əlavə olunub.
İki fərqli format
Galaxy Buds4 açıq tipli “earbuds” konstruksiyasına malikdir, Buds4 Pro isə qulaq kanalına yerləşən (in-ear) formatda hazırlanıb. Samsung bildirir ki, modellər 10 mindən çox qulaq formasının kompüter modelləşdirilməsi əsasında hazırlanıb və bu da daha komfortlu oturuş təmin edir.
Hi-Fi səs və iki zolaqlı akustika
Buds4 Pro modelində əvvəlki nəsillə müqayisədə təxminən 20% daha böyük səthə malik aşağı tezlik dinamiki istifadə olunub. Ayrı yüksək tezlik dinamiki ilə birlikdə bu, iki zolaqlı səs sistemini formalaşdırır. Hər iki model:
-
6 mikrofon,
-
24 bit / 96 kHz Hi-Fi audio,
-
360 Audio məkan səsi texnologiyasını dəstəkləyir.
Ağıllı səsboğma və adaptiv sistemlər
Yeni aktiv səsboğma sistemi (ANC) ətraf mühitə avtomatik uyğunlaşır. Alqoritmlər real vaxtda səs-küy səviyyəsini tənzimləyir və tezlikləri istifadəçinin qulağında yerləşməyə uyğun optimallaşdırır. Buds4 Pro modelində əlavə adaptiv ANC və avtomatik ekvalayzer funksiyası mövcuddur, həmçinin külək səsini azaltmaq üçün xarici mikrofon metal korpusun yuxarı hissəsinə yerləşdirilib.
Daha keyfiyyətli zənglər və yeni bağlantı
Qulaqlıqlarda ultra-genişzolaqlı səs ötürülməsi texnologiyası tətbiq olunub ki, bu da səsli zənglər zamanı danışığın daha aydın eşidilməsini təmin edir. Bağlantı Bluetooth 6.1 vasitəsilə həyata keçirilir. Auto Switch və Auracast texnologiyaları dəstəklənir, istifadə olunan kodeklər isə SSC HiFi / SSC UHQ, AAC, SBC və LC3-dür (LDAC yoxdur).
Galaxy ekosisteminə tam inteqrasiya
Samsung-un sözlərinə görə, əsas üstünlük Galaxy cihazları ilə problemsiz işləməsidir — sadəcə qutunu açmaq kifayətdir və qulaqlıqlar avtomatik qoşulur. Buds4 Pro modelində Head Gesture funksiyası var: baş hərəkəti ilə zəngə cavab vermək və ya imtina etmək mümkündür. Galaxy AI inteqrasiyası isə səsli əmrlərlə smartfon funksiyalarını cibdən çıxarmadan idarə etməyə imkan verir.
Avtonomluq və qorunma
-
Galaxy Buds4 — 45 mAh batareya, ANC ilə 5 saata qədər, qutu ilə 24 saat
-
Galaxy Buds4 Pro — 61 mAh, ANC ilə 6 saat, qutu ilə 26 saat
ANC söndürüldükdə işləmə müddəti müvafiq olaraq 30 və 30+ saata qədər artır. Hər iki model naqilsiz şarjı dəstəkləyir. Toz və sudan qorunma: IP54 (Buds4) və IP57 (Buds4 Pro).
Qulaqlıqlar Android 12 və daha yeni versiyalarla uyğun işləyir, qara və ağ mat rənglərdə satışa çıxarılacaq. Qiymətlər dəyişməyib:
-
Galaxy Buds4 — 179 dollar
-
Galaxy Buds4 Pro — 249 dollar