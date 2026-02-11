Alibaba выпустил ИИ-генератор изображений Qwen-Image-2.0 — конкурента Nano Banana

Китайская компания Alibaba выпустила модель нового поколения Qwen-Image-2.0, предназначенную для генерации изображений. Отмечается, что новая версия получила сразу несколько прорывных улучшений. Разработчики объединили две ветки развития в одну модель. Раньше Alibaba развивала отдельно генератор (для создания с нуля) и редактор (для изменения готовых картинок). Теперь обе функции работают в едином интерфейсе. Qwen-Image-2.0 воплощает слияние этих двух направлений в единую универсальную модель, которая обладает преимуществами обеих веток.

Главное нововведение состоит в том, что модель поддерживает промпты длиной до тысячи токенов. Это позволяет Qwen-Image-2.0 не просто «рисовать картинки», а полноценно верстать макеты: презентационные слайды, инфографику с таблицами и диаграммами, рекламные постеры и страницы комиксов с диалогами. Можно описать сложную композицию в мельчайших деталях: расположение элементов, цветовую гамму, типографику, даже содержание текстовых блоков. Раньше приходилось разбивать задачу на несколько запросов или же не раз редактировать конечный результат.

Qwen-Image-2.0 получила облегченную архитектуру, за счет чего генерация стала быстрее, а детализация — выше. Она корректно отрисовывает текстуры кожи, тканей и материалов и точно воспроизводит текст на сложных поверхностях: стеклянных досках, одежде, обложках журналов.

Типографика стала профессиональной, и если прежние версии часто «ломали» текст, делали его нечитаемым или искаженным, то обновленная система точно воспроизводит надписи — от заголовков до мелкого шрифта в таблицах. Модель корректно работает с китайскими, английскими и другими языками, соблюдает выравнивание и даже имитирует разные каллиграфические стили.

Разрешение выросло до 2K (2048×2048 пикселей) без потери детализации. Раньше для получения четкой картинки приходилось использовать апскейлеры. Улучшен фотореализм в сценах без текста: люди, природа и архитектура выглядят детальнее, со сложным светом и мелкими фактурами.

Несмотря на расширенные возможности, новая модель стала компактнее и весит всего 7 миллиардов параметров против десятков миллиардов у конкурентов. Это ускорило обработку запросов и снизило требования к железу.

Qwen-Image-2.0 доступна бесплатно — в веб-версии и приложениях для iOS/Android, macOS и Windows. Для разработчиков доступ через API. Для генерации достаточно выбрать режим создания изображения и ввести подробный промпт.