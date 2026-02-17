spot_img
Alibaba выпустил открытую LLM-модель Qwen3.5 с поддержкой ИИ-агентов и 201 языка

Китайская компания Alibaba представила семейство бесплатных LLM-моделей Qwen3.5. На данное время пользователям доступны флагманская модель Qwen3.5-397B-A17B и упрощенная версия Qwen3.5-Plus.

Qwen3.5 предлагает улучшения в производительности, стоимости обслуживания, и располагает «нативными мультимодальными возможностями», то есть одинаково хорошо работает с текстом, изображениями и видео. Она имеет 397 млрд. параметров — переменных, определяющих, как обучается и рассуждает модель. Qwen3.5 поддерживает 201 язык и диалект — у предыдущего поколения их было 82. Модель хорошо разбирается в математике и программировании, ее можно использовать для создания сайтов и интерфейсов. Также модель может выступать в роли ИИ-агента на смартфонах и компьютерах. Она может выполнять действия в системе и приложениях, например, сохранять видео на YouTube или заполнять ячейки в Excel.

Qwen3.5-397B-A17B в тестах сравнима с GPT-5.2, Claude 4.5 Opus и Gemini 3 Pro, а в некоторых превосходит их всех. Разработчики отмечают, что Qwen3.5-397B-A17B в 8 раз быстрее обрабатывает большие данные, чем предыдущая флагманская модель Qwen3-235B-A22B.

Alibaba Qwen3.5-397B-A17B и Qwen3.5-Plus уже доступны в Qwen Chat. Также модели можно скачать бесплатно с Hugging Face.

