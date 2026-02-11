PocketBook представил электронную книгу InkPad One с функцией создания заметок

Производитель электронных книг PocketBook выпустил новую модель под названием InkPad One с функцией создания заметок. Толщина алюминиевого корпуса устройства составляет всего 5,15 мм, а вес — 400 гр.

PocketBook InkPad One оснащен антибликовым 10,3-дюймовым монохромным экраном E-Ink Mobius с разрешением 1404×1872 пикселя (226 ppi). Панели Mobius обычно считаются более долговечными, чем экраны E Ink на основе стекла. Адаптивная подсветка SmartLight автоматически подстраивается под различные условия освещения. В основе ридера используется четырехъядерный процессор Rockchip RK3566, работающий в паре с 2 Gb оперативной и 32 Gb постоянной памяти.

Ридер не привязан к какой-то конкретной онлайн-библиотеке книг, как Kindle от Amazon. InkPad One поддерживает 25 форматов электронных книг, включая EPUB, PDF, FB2, AZW, CBR и CBZ, а также Adobe DRM и LCP DRM, что делает его более универсальным по сравнению с конкурентами. В устройство также встроена поддержка Libby. Контент можно синхронизировать и передавать на устройство через PocketBook Cloud, Dropbox и Send-to-PocketBook.

Есть поддержка аудиокниг и функция преобразования текста в речь. Для сопряжения беспроводных наушников или колонок предлагается поддержка Bluetooth 5.0. Компания утверждает, что InkPad One может работать до двух месяцев без подзарядки благодаря батарее емкостью 3700 мА·ч. В комплект поставки входит стилус PocketBook Stylus 2 для создания заметок, рукописного ввода, выделения текста и аннотаций.

Цена PocketBook InkPad One составляет 299 евро.