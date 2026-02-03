OpenAI выпустила приложение Codex для macOS с поддержкой параллельной работы ИИ-агентов программирования

Компания OpenAI выпустила десктопное приложение Codex — «командный центр для агентов», предназначенный для сценариев, где один разработчик или команда управляют сразу несколькими ИИ-агентами программирования параллельно. Сейчас приложение доступно для macOS, версии для Windows и Linux обещают позже.

Приложение Codex позволяет делегировать ИИ-агентам задачи по написанию кода, исправлению багов и рефакторингу. Каждый агент работает в изолированной копии репозитория и может автономно выполнять задачу до 30 минут. Разработчик в это время переключается между проектами, проверяет диффы, оставляет комментарии к коду или запускает новые задачи. Прямо из приложения можно посмотреть изменения, которые внесла Codex, отправить их в систему контроля версий или откатить к предыдущему состоянию.

Ключевая особенность Codex — система Skills: готовые «навыки» для интеграции с Figma, Linear, Cloudflare, Vercel, а также генерации изображений и создания документов. В приложении доступен интерфейс для управления «навыками», а также библиотека готовых решений, часть которых опубликована в открытом репозитории. Дополнительно Codex поддерживает автоматизации — задачи, которые агент выполняет по расписанию в фоновом режиме. Это может быть регулярный анализ багов, подготовка отчетов о релизах, проверка CI или сбор сводной информации. Результаты автоматизаций попадают в очередь на проверку, где пользователь может продолжить работу вручную.

Приложение OpenAI Codex уже доступно для macOS (macOS 14+, Apple Silicon). Использование Codex входит в подписки ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu. На ограниченный период доступ также открыт для всех пользователей ChatGPT, включая тарифы Go и Free, а для платных планов временно увеличены лимиты использования.