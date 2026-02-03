В браузере Firefox появится опция для полного отключения всех ИИ-функций

Компания Mozilla анонсировала новую опцию Block AI enhancements для браузера Firefox – в приложении появится возможность полного отключения всех ИИ-функций и связанных с ними уведомлений. Опция Block AI enhancements появится в настройках браузера и позволит пользователям отказаться от следующих функций, если они не хотят их использовать:

Встроенный переводчик веб-страниц;

Интерфейс чат-бота в боковой панели;

Интеллектуальная группировка вкладок;

Предварительный просмотр ссылок;

Описания изображений в PDF-файлах.

Также исчезнут все всплывающие окна и предложения попробовать новые ИИ-функции. При этом пользователи при желании смогут отключать те или иные ИИ-функции выборочно.

Релиз нововведения состоится 24 февраля в версии Firefox 148.