В браузере Firefox появится опция для полного отключения всех ИИ-функций

Компания Mozilla анонсировала новую опцию Block AI enhancements для браузера Firefox – в приложении появится возможность полного отключения всех ИИ-функций и связанных с ними уведомлений. Опция Block AI enhancements появится в настройках браузера и позволит пользователям отказаться от следующих функций, если они не хотят их использовать:
- Встроенный переводчик веб-страниц;
- Интерфейс чат-бота в боковой панели;
- Интеллектуальная группировка вкладок;
- Предварительный просмотр ссылок;
- Описания изображений в PDF-файлах.
Также исчезнут все всплывающие окна и предложения попробовать новые ИИ-функции. При этом пользователи при желании смогут отключать те или иные ИИ-функции выборочно.
Релиз нововведения состоится 24 февраля в версии Firefox 148.