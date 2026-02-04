spot_img
4 февраля, 2026
spot_img
ДомойТелекомНовости операторов«Nar» и Фонд молодежи Азербайджана дают старт проекту «GəncVİZYON»

«Nar» и Фонд молодежи Азербайджана дают старт проекту «GəncVİZYON»

Nar

Выгодный мобильный оператор «Nar» выступит основным партнером идеатона «GəncVİZYON», приуроченного ко Дню молодежи и организованного Фондом молодежи Азербайджана. Проект направлен на развитие интеллектуального потенциала молодежи и формирование ориентированных на будущее идей, объединяя молодых людей со всей страны и создавая условия для демонстрации их знаний и навыков. «GəncVİZYON» представляет собой открытую и креативную платформу для концептуальной проработки и презентации идей молодежи.

В рамках проекта участники, объединившись в команды, будут работать над идеями по таким направлениям, как будущее образования и навыков, занятость молодежи и предпринимательство, цифровое будущее и искусственный интеллект, социальные инициативы и волонтерство, а также зеленое и устойчивое будущее. При поддержке менторов команды доработают свои идеи и представят их жюри. Этап формирования идей идеатона, в котором примут участие молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, состоится 4 февраля в Бакинском конгресс-центре, а финальный этап пройдет 6 февраля. Мероприятие предоставит участникам возможность развить навыки командной работы, напрямую взаимодействовать с профессиональными менторами, перенимать их опыт и представить свое видение в креативной среде.

Участие «Nar» в проекте в качестве основного партнера является важной частью стратегии корпоративной социальной ответственности компании. Посредством подобных инициатив мобильный оператор поддерживает активное участие молодежи в социальном и экономическом развитии страны, внося вклад в формирование инклюзивной и устойчивой социальной среды.

Предыдущая статья
Топ-10 самых производительных Android-планшетов января по версии AnTuTu
Следующая статья
Kingdom Come: Deliverance, High on Life 2 и другие игры добавят в каталог Xbox Game Pass
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,828ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»