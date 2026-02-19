Microsoft Copilot istifadəçilərin şəxsi məktublarını oxuyaraq qalmaqala səbəb oldu

Microsoft-un süni intellekt köməkçisi Microsoft 365 Copilot ciddi məxfilik müzakirələrinin mərkəzinə düşüb. İxtisaslaşmış media resurslarının məlumatına görə, neyroşəbəkə Windows kompüterlərində məxfi elektron məktubları gizlilik ayarlarını nəzərə almadan emal edib.
Bildirilir ki, Copilot Chat ötən aydan etibarən “Göndərilmişlər” və “Qaralamalar” qovluqlarındakı, hətta məxfi kimi işarələnmiş məktubları da analiz etməyə başlayıb və həmin məlumatlar əsasında avtomatik xülasələr hazırlayıb.
Əslində isə belə yazışmalara chatbotun “iş” bölməsindən çıxış standart olaraq qadağandır. Lakin süni intellekt naməlum səbəbdən Microsoft-un məlumat itkisinə qarşı qoruma sistemi — Data Loss Prevention (DLP) mexanizmini keçə bilib.
Şirkət nümayəndələri problemdən yanvarın 21-dən xəbərdar olduqlarını təsdiqləyib və bunu neyroşəbəkə kodundakı səhvlə əlaqələndiriblər. Buna baxmayaraq, boşluq hələ tam aradan qaldırılmayıb: Microsoft hazırda yalnız bəzi istifadəçilərlə əlaqə saxlayaraq tətbiq edilən düzəlişlərin effektivliyini qiymətləndirir.