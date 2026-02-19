Microsoft и Ericsson объявили о запуске нового решения Enterprise 5G Connect для бизнеса

Компании Microsoft и Ericsson объявили о запуске совместного решения Enterprise 5G Connect, предназначенного для корпоративных клиентов.

Инициатива призвана интегрировать возможности 5G от Ericsson непосредственно в Windows 11. Ключевым элементом решения стала интеграция с Microsoft Intune — облачной платформы управления устройствами для ИТ-команд. Система позволяет ограничивать подключение к небезопасным публичным Wi-Fi-сетям и управлять доступом к корпоративным данным через защищенные каналы 5G.

Enterprise 5G Connect позволяет ноутбукам с 5G автоматически подключаться к оптимальной сети — будь то частная 5G-сеть в офисе или общедоступная сеть вне его, без ручной смены SIM-карт и без вмешательства пользователя. Переключение при этом происходит в фоновом режиме, то есть в итоге сотрудники остаются на связи без необходимости устранения неполадок с сетевыми настройками или подключением.

Новое решение Enterprise 5G Connect уже тестируется на устройствах Microsoft Surface с поддержкой 5G.