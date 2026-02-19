spot_img
19 февраля, 2026
spot_img
ДомойТелекомСобытияMicrosoft и Ericsson объявили о запуске нового решения Enterprise 5G Connect для...

Microsoft и Ericsson объявили о запуске нового решения Enterprise 5G Connect для бизнеса

Enterprise 5G Connect

Компании Microsoft и Ericsson объявили о запуске совместного решения Enterprise 5G Connect, предназначенного для корпоративных клиентов.

Инициатива призвана интегрировать возможности 5G от Ericsson непосредственно в Windows 11. Ключевым элементом решения стала интеграция с Microsoft Intune — облачной платформы управления устройствами для ИТ-команд. Система позволяет ограничивать подключение к небезопасным публичным Wi-Fi-сетям и управлять доступом к корпоративным данным через защищенные каналы 5G.

Enterprise 5G Connect позволяет ноутбукам с 5G автоматически подключаться к оптимальной сети — будь то частная 5G-сеть в офисе или общедоступная сеть вне его, без ручной смены SIM-карт и без вмешательства пользователя. Переключение при этом происходит в фоновом режиме, то есть в итоге сотрудники остаются на связи без необходимости устранения неполадок с сетевыми настройками или подключением.

Новое решение Enterprise 5G Connect уже тестируется на устройствах Microsoft Surface с поддержкой 5G.

Предыдущая статья
“AzInTelecom” MMC şirkəti Azərbaycanda Lenovo ThinkSystem yüksək performanslı serverlər üzərində qurulmuş ilk Superkompüter Mərkəzini istifadəyə verib
Следующая статья
Microsoft Copilot istifadəçilərin şəxsi məktublarını oxuyaraq qalmaqala səbəb oldu
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,817ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»