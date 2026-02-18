Kingdom Come Deliverance II, The Witcher 3: Wild Hunt и другие игры пополнят каталог Xbox Game Pass до начала марта

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass до начала марта. Всего в подборку вошло восемь игр.
Игры, которые добавят в Game Pass Ultimate и PC Game Pass:
- EA Sports College Football 26 (консоли, «облако») — 19 февраля;
- Dice A Million (ПК) — 25 февраля.
Игры, которые добавят в Game Pass Premium:
- Death Howl (ПК, консоли, «облако») — 19 февраля;
- «Ведьмак 3: Дикая Охота — Полное издание» (консоли, «облако») — 19 февраля;
- TCG Card Shop Simulator (ПК, консоли, «облако») — 24 февраля;
- Towerborne (ПК, консоли) — 26 февраля;
- Final Fantasy III (ПК, консоли, «облако») — 3 марта;
- Kingdom Come: Deliverance II (ПК, консоли, «облако») — 3 марта.
Игры, которые покинут подписку Game Pass с 28 февраля:
- Monster Train (ПК, консоли, «облако»);
- Expeditions: A MudRunner Game (ПК, консоли, «облако»);
- Injustice 2 (ПК, консоли, «облако»);
- Middle Earth: Shadow of War (ПК, консоли, «облако»).