19 февраля, 2026
Kingdom Come Deliverance II, The Witcher 3: Wild Hunt и другие игры пополнят каталог Xbox Game Pass до начала марта

Xbox Game Pass

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass до начала марта. Всего в подборку вошло восемь игр.

Игры, которые добавят в Game Pass Ultimate и PC Game Pass:

  • EA Sports College Football 26 (консоли, «облако») — 19 февраля;
  • Dice A Million (ПК) — 25 февраля.

Игры, которые добавят в Game Pass Premium:

  • Death Howl (ПК, консоли, «облако») — 19 февраля;
  • «Ведьмак 3: Дикая Охота — Полное издание» (консоли, «облако») — 19 февраля;
  • TCG Card Shop Simulator (ПК, консоли, «облако») — 24 февраля;
  • Towerborne (ПК, консоли) — 26 февраля;
  • Final Fantasy III (ПК, консоли, «облако») — 3 марта;
  • Kingdom Come: Deliverance II (ПК, консоли, «облако») — 3 марта.

Игры, которые покинут подписку Game Pass с 28 февраля:

  • Monster Train (ПК, консоли, «облако»);
  • Expeditions: A MudRunner Game (ПК, консоли, «облако»);
  • Injustice 2 (ПК, консоли, «облако»);
  • Middle Earth: Shadow of War (ПК, консоли, «облако»).
