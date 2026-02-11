IBM представляет новое портфолио систем хранения FlashSystem с ИИ

Компания IBM представила три новые системы корпоративного хранения данных с расширенными возможностями искусственного интеллекта, которые позволяют сократить усилия по управлению хранилищем до 90%.

Новый портфель включает модели FlashSystem 5600, 7600 и 9600, которые, по заявлению IBM, обеспечивают до 40% большую эффективность данных по сравнению с предыдущими поколениями. Компания также запустила FlashSystem.ai — набор интеллектуальных сервисов данных для помощи администраторам в управлении операциями хранения. Это расширение продуктовой линейки соответствует недавним финансовым показателям IBM, которые демонстрируют рост выручки на 7,62% за последние 12 месяцев.

Ключевой инновацией является модуль FlashCore пятого поколения, полностью флеш-накопитель, разработанный для обеспечения аппаратного ускорения обнаружения программ-вымогателей менее чем за одну минуту при сохранении низкой задержки в масштабе.

FlashSystem 5600 предлагает до 2,5 петабайт эффективной емкости в системе 1U с производительностью до 2,6 миллиона операций ввода-вывода в секунду, ориентированной на организации, нуждающиеся в корпоративных возможностях в компактных пространствах. Модель 7600 обеспечивает до 7,2 петабайт емкости в системе 2U с 4,3 миллиона операций ввода-вывода в секунду, в то время как высокопроизводительная модель 9600 обеспечивает до 11,8 петабайт емкости с 6,3 миллиона операций ввода-вывода в секунду для критически важных операций.

В IBM заявляют, что новые системы могут уменьшить занимаемое пространство хранения на 30-75% по сравнению с предыдущими поколениями благодаря оптимизированному размещению и консолидации.

Функция FlashSystem.ai включает модели ИИ, обученные на миллиардах точек данных для автоматизации задач управления хранилищем. По данным IBM, эта технология может ежедневно выполнять тысячи автоматизированных решений, которые ранее требовали человеческого надзора, адаптируясь к поведению приложений в течение нескольких часов.

Компания утверждает, что ее возможности обнаружения программ-вымогателей поддерживают уровень ложных срабатываний ниже 1% и могут сократить время на аудит и документацию по соответствию вдвое благодаря операционным обоснованиям, сгенерированным ИИ.

Новый портфель FlashSystem будет общедоступен с 6 марта 2026 года.