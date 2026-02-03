Google YouTube-un Premium funksiyasına pulsuz girişi bağladı

Google YouTube-da uzun müddət istifadəçilərin yararlandığı bir boşluğu aradan qaldırıb. Artıq Premium abunə olmadan smartfonlarda fon rejimində YouTube dinləmək mümkün deyil.
Söhbət videoların rəsmi YouTube tətbiqi deyil, mobil sayt və üçüncü tərəf brauzerlər (Samsung Internet, Brave, Vivaldi və s.) vasitəsilə açılması üsulundan gedir. Əvvəllər bu yolla videonu işə salmaq, sonra isə proqramı minimallaşdırmaq və ya ekranı kilidləmək mümkün idi — səs dayanmazdı.
İndi isə Google bu imkanı rəsmi şəkildə tam bağlayıb. Şirkət təsdiqləyib ki, Premium olmayan hesablar üçün mobil brauzerlərdə fon rejimində video oynatma deaktiv edilib. Ekran kilidləndikdə və ya brauzer arxa plana keçdikdə idarəetmə elementləri yox olur və səsləndirmə dayandırılır.
Beləliklə, Premium abunəsi olmayan istifadəçilər YouTube-u pulsuz şəkildə fon rejimində dinləmək imkanını tamamilə itiriblər. Bu funksiya artıq yalnız YouTube Premium abunəçiləri üçün əlçatandır.