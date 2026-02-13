God of War-un orijinal trilogiyası yenidən hazırlanır

Skandinaviya mövzusunda olan son iki hissədən sonra fanatlar yenidən Qədim Yunanıstan dövrünə qayıtmağı arzulayırdı — görünür, tərtibatçılar da eyni fikirdədir.
State of Play təqdimatının sonunda Santa Monica Studio rəsmi olaraq God of War Trilogy — PlayStation 2 və PlayStation 3 dövrünün klassik «slasher» oyunlarının remeykini elan etdi. Maraqlısı odur ki, layihəni məhz Kratosun orijinal səsi — Terrence C. Carson təqdim edib. Yeni trilogiyada qəhrəmanı yenə o səsləndirəcək, son hissələrdə obrazı canlandıran Christopher Judge deyil.
Aktyorun sözlərinə görə, layihənin istehsalı hələ ilkin mərhələdədir və studiya yaxın vaxtlarda əlavə detalları açıqlayacaq.
Bununla yanaşı, Sony oyunçular üçün daha bir sürpriz təqdim edib — God of War: Sons of Sparta. Oyun əfsanəvi spartalı Kratosun və qardaşının uşaqlıq illərindən bəhs edir. Layihə daha minimalist üslubda hazırlanıb və müəlliflərin sözlərinə görə, “ruh üçün” yaradılıb.
Mega Cat Studios tərəfindən hazırlanan metroidvania janrındakı oyun təqdimatdan dərhal sonra PlayStation Store-da satışa çıxıb. PlayStation 5 eksklüzivinin qiyməti 30 dollar təşkil edir, rəqəmsal artbuk, soundtrack və PSN avatarı daxil olan genişləndirilmiş versiya isə 40 dollara təklif olunur.