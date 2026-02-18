Bloomberg: Apple работает над тремя носимыми ИИ-устройствами

Марк Гурман, журналист из Bloomberg поделился подробностями о планах Apple — компания усиленно работает над тремя носимыми гаджетами с ИИ-функциями.

По словам Гурмана, Apple разрабатывает smart-очки, которые будут конкурировать с Ray-Ban от Meta. Разработка идет самостоятельно на всех этапах, без сотрудничества с другими компаниями, как это делает Meta. Дисплеев у устройства не будет, а интерфейс будет основан на динамиках, микрофонах и камерах высокого разрешения. Компоненты батареи встроены в оправу очков. Пользователи смогут совершать телефонные звонки, получать доступ к Siri, выполнять действия на основе окружающей среды, воспроизводить музыку и снимать фото и видео.

«Цель состоит в том, чтобы очки функционировали как круглосуточный помощник с ИИ, способный понимать, что видит и делает пользователь в режиме реального времени», отмечает журналист. В дизайне устройства будут использованы высококачественные материалы, включая акриловые элементы, призванные придать очкам премиальный вид. Компания планирует начать производство уже в декабре этого года, а публичный релиз ожидается в 2027 году.

Второе устройство с ИИ, над которым работает Apple, напоминает провалившийся в продажах Humane AI Pin, но с некоторыми ключевыми отличиями. О нем ранее писало издание The Information. Разработка сейчас находится на раннем этапе, и компания может отказаться от идеи. Устройство получит набор ИИ-функций, одну физическую кнопку, динамик, три микрофона, две камеры (основную и сверхширокоугольную) и поддержку беспроводной зарядки. В отличие от AI Pin, аксессуар не будет самостоятельным устройством, а во многом будет полагаться на iPhone. Предполагается, что за ИИ-функции будет отвечать обновленная версия Siri.

Третье – это TWS-наушники AirPods с камерами. Предполагается, что камеры будут использоваться для мониторинга различных показателей здоровья пользователя. Наушники должны выйти на рынок в этом или следующем году.