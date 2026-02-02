Bloomberg: Apple может выпустить складной iPhone в формате «раскладушки»

По информации журналиста Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg компания Apple рассматривает возможность выпуска складного iPhone в форм-факторе «раскладушки», который в сложенном виде будет иметь квадратную форму.

В отличие от устройств, которые в разложенном виде приближаются по размеру к планшетам, новая разработка ориентирована на компактность и удобство повседневного использования. Apple рассматривает именно этот такой тип складывания как одно из возможных направлений развития мобильных устройств с гибкими дисплеями.

Гурман пишет, что новый гаджет пока что находится лишь на стадии обсуждения и далек от финального производства. Более того, его выпуск не гарантирован. Компания рассчитывает, что если первый дебютный складной iPhone окажется достаточно успешным, это поможет сформировать спрос на устройства в этой категории, открыв путь для разработки моделей в других размерах и габаритах.

Первый складной iPhone в виде «книжки», который, по предварительной информации будет относиться к флагманскому классу, выйдет осенью 2026 года. Он получит, как ожидается, внешний дисплей с диагональю 5,5 дюйма и внутренний дисплей на 7,8 дюйма. Таким образом, если «раскладушку» и выпустят, то только если первый складной iPhone в виде «книжки» будет успешным. Параллельно компания анализирует возможность выпуска более доступных вариантов с иными формами и характеристиками.