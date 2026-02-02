Azercell встретился с Национальной сборной Азербайджана по информатике в преддверии Дня молодежи

В преддверии Дня молодежи компания Azercell провела встречу с Национальной сборной Азербайджана по информатике, проходящей подготовку к Международным олимпиадам при поддержке компании. В ходе встречи были отмечены достижения молодых талантов на международной арене, а также подчеркнута роль долгосрочной и системной модели сотрудничества, лежащей в основе этих успехов.

В мероприятии приняли участие директор департамента корпоративных и маркетинговых коммуникаций ООО «Azercell Telecom» Сона Аббасова и представители компании, заместитель директора Института образования Азербайджанской Республики Фуад Гараев, а также преподаватели, задействованные в подготовке Национальной сборной.

Следует отметить, что сотрудничество Azercell с Институтом образования Азербайджанской Республики в сфере подготовки Национальной сборной по информатике продолжается с 2017 года. В рамках партнерства организуются дополнительные подготовительные занятия для школьников, обеспечивается системный и последовательный процесс подготовки к международным олимпиадам, а также вносится вклад в развитие знаний и практических навыков молодежи в области программирования и информационных технологий. В настоящее время в дополнительном подготовительном процессе ежегодно принимает участие 90 школьников.

За годы реализации программы члены Национальной сборной успешно выступили на престижных международных и региональных олимпиадах по информатике, завоевав в общей сложности 104 медалей, в том числе 6 золотых, 33 серебряных и 65 бронзовых.

Открывая мероприятие, Сона Аббасова отметила: «Azercell придает особое значение развитию талантливой молодежи и формированию квалифицированного человеческого капитала в сфере информационных технологий и программирования. В этом контексте одним из наших ключевых партнеров является Институт образования. Результаты, продемонстрированные вами на международных олимпиадах, наглядно подтверждают значимость и эффективность данной инициативы. Мы убеждены, что, закладывая сегодня основу для подготовки конкурентоспособных профессиональных кадров, в долгосрочной перспективе вносим весомый вклад в устойчивое технологическое развитие страны».

В свою очередь Фуад Гараев также подчеркнул важность данного партнерства: «Благодаря поддержке Azercell члены национальной команды по информатике проходят более системную и профессиональную подготовку к международным соревнованиям. Организация дополнительных занятий для школьников, реализация целевых программ подготовки и создание специализированной образовательной среды способствуют раскрытию потенциала молодежи. Такой комплексный подход напрямую влияет на результаты, демонстрируемые на международных олимпиадах, и одновременно вносит существенный вклад в формирование нового поколения специалистов в сферах ИТ и ИКТ в стране».

В завершение мероприятия медалистам Международных олимпиад по информатике были вручены сертификаты и подарки.