ASUS yenilənmiş ExpertBook B3 G2 noutbuk seriyasını təqdim edib

ASUS şirkəti yenilənmiş ExpertBook B3 G2 noutbuk seriyasını təqdim edib. Yeni modellər ən son Intel Core Ultra 300 prosessorları ilə təchiz olunaraq biznes seqmentinə yönəlib.
Seriyaya 14 və 16 düymlük ekranlara malik iki əsas model daxildir və onların hər biri bir neçə konfiqurasiyada mövcuddur. İstifadəçilərə Core Ultra 5 325-dən Core Ultra 7 366H-ə qədər prosessor seçimləri təqdim olunur, lakin güclü inteqrə olunmuş qrafikaya malik Core Ultra X versiyaları siyahıda yer almayıb.
Bütün modellərdə 1080p və ya 1440p təsvir ölçülü IPS panellər istifadə olunur. Başlanğıc konfiqurasiyalar 8 GB RAM və 256 GB yaddaşla gəlir. Noutbuklarda əlavə SSD üçün ikinci slot, Wi-Fi 6E/7 dəstəyi, iki Thunderbolt 4 portu və 50 və ya 63 Vt·s batareya variantları mövcuddur.
ExpertBook seriyasına xas olaraq təhlükəsizlik və davamlılıq ön plandadır. Qurğular NIST SP 800-193 təhlükəsizlik sertifikatına, ekran üçün anti-parıltı örtüyünə və MIL-STD-810H hərbi standartına uyğun fiziki qorunmaya malikdir. Bundan əlavə, məhsuldarlığı artıran müxtəlif proqram funksiyaları da təqdim olunur.