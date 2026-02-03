spot_img
4 февраля, 2026
AnTuTu yanvarın ən güclü 10 planşetini açıqladı

AnTuTu bençmark platformasının tərtibatçıları 2026-cı ilin yanvar ayı üzrə ən məhsuldar Android-planşetlərin reytinqini dərc ediblər. Siyahıya həm mobil, həm də qeyri-adi platformalarla işləyən modellər daxil edilib.

Reytinqin lideri Honor MagicPad 3 Pro olub. Snapdragon 8 Elite Gen 5 prosessoru ilə təchiz edilən planşet 4 032 958 bal toplayaraq rəqiblərini açıq fərqlə geridə qoyub.
İkinci pillədə OPPO Pad 4 Pro qərarlaşıb — Snapdragon 8 Elite çipi ilə 3 392 197 bal. İlk üçlüyü isə gözlənilməz iştirakçı tamamlayır: H3C MegaBook Intel Ultra 5 228V prosessoru (32/128 GB) ilə 3 372 299 bal toplayıb.

Reytinqin 4–8-ci yerlərində aşağıdakı modellər qərarlaşıb:

  • OnePlus 2 Pro (3 322 959),
  • Lenovo Legion Y700 Gen 4 (3 209 618),
  • Red Magic Gaming Tab 3 Pro (3 190 813),
  • Xiaomi Pad 8 Pro (3 188 509)
  • iQOO Pad 5 Pro (3 000 850).

Doqquzuncu yeri vivo Pad 5 Pro (2 997 207) tutub, ilk onluğu isə REDMI K Pad 2 975 795 balla tamamlayıb.

Yanvar reytinqi göstərir ki, planşet bazarında rəqabət getdikcə sərtləşir, flaqman çiplər isə artıq noutbuk səviyyəsinə yaxın nəticələr göstərməyə başlayır.

