YouTube-un əsas funksiyalarından biri ödənişli ola bilər

Reddit istifadəçiləri YouTube platformasında şübhəli dəyişikliklər barədə məlumat verməyə başlayıblar. Görünür, Google videolara baxış zamanı istifadə olunan əsas funksiyalardan birini sınaq məqsədilə Premium abunəliyin eksklüziv imkanına çevirməyi planlaşdırır.
Söhbət videonun oynatma sürətini tənzimləmə funksiyasından gedir. Reddit istifadəçilərindən biri iki fərqli YouTube hesabı arasında maraqlı fərq aşkar edib: bir hesabda bu funksiya sərbəst şəkildə əlçatan olduğu halda, digər hesabda onun istifadəsi yalnız YouTube Premium abunəliyi tələb edib.
Profil üzrə ixtisaslaşmış KİV-lərin məlumatına görə, YouTube istifadəçiləri iki test qrupuna bölüb və məhz bu ssenarini yoxlayır. Əgər test uğurlu hesab olunarsa, oynatma sürətinin dəyişdirilməsi funksiyası tamamilə Premium istifadəçilər üçün məhdudlaşdırıla bilər.
Bəzi Reddit istifadəçiləri bildiriblər ki, səhifəni yeniləmək və ya brauzeri dəyişmək bəzən idarəetmə elementlərini müvəqqəti olaraq geri qaytarır. Bu da testin hələ erkən mərhələdə olduğunu göstərir.
Android Authority nəşri məsələ ilə bağlı Google-a müraciət edib. Şirkət nümayəndəsi hazırda bu cür məhdudiyyətlər barədə məlumatı olmadığını bildirib. Google isə mövzu ilə bağlı rəsmi açıqlama verməyib.