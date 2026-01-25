Yeni yaddaş çiplərinin 70%-ə qədəri birbaşa data mərkəzlərinə yönələcək

Süni intellektin sürətli inkişafı elektronika sənayesində zəncirvari reaksiyaya səbəb olur. The Wall Street Journal-ın məlumatına görə, 2026-cı ildə dünyada istehsal ediləcək bütün yaddaş çiplərinin 70%-ə qədəri data mərkəzləri tərəfindən istehlak olunacaq.
Hazırda diqqət əsasən serverlərə yönəlsə də, prosesin nəticələri getdikcə hesablama mərkəzlərindən uzaq sahələrdə daha aydın hiss olunmağa başlayır. İstehsalçılar köhnə nəsil yaddaş çiplərinin buraxılışını tədricən azaldır — baxmayaraq ki, məhz bu komponentlər avtomobillərdə və məişət texnikasında geniş istifadə olunur.
Counterpoint Research ekspertlərinin bildirdiyinə görə, istehsal gücləri artıq illər öncədən satılıb. Nəticədə avtomobil və televizor istehsalçıları belə təcili şəkildə kvota əldə etməyə çalışır, əks halda istehsal xətlərinin dayanması riski ilə üz-üzə qala bilərlər.
IDC analitikləri 2026-cı ildə smartfon satışlarının 5%, fərdi kompüterlərin isə 9% azalacağını proqnozlaşdırır. Mütəxəssislər bu prosesi resursların davamlı şəkildə İİ-nin xeyrinə yenidən bölüşdürülməsi kimi qiymətləndirir. Bu səbəbdən yaddaş komponentləri yaxın gələcəkdə məişət texnikasının qiymətinin 10%-nə, smartfonların isə 30%-nə qədərini təşkil edə bilər.