Adobe Acrobat преобразовывает PDF-файлы в подкасты и презентации с помощью ИИ

Компания Adobe Systems добавила в пакет программ Acrobat новые функции генеративного искусственного интеллекта, позволяющие быстро редактировать PDF-файлы и создавать на их основе аудиоподкасты и презентации. Функции доступны на ИИ-платформе Acrobat Studio.

Функция Generate Podcast предоставляет аудиосводку в формате подкаста для любых документов, включая заметки, стенограммы встреч, длинные отчеты и учебные пособия. Generate Presentation позволяет создавать презентации на основе ключевых моментов из исходных документов. Пользователи смогут выбирать дизайн презентации из предложенных вариантов, а также редактировать любую часть презентации, которая им не понравится.

Кроме того, Acrobat Studio теперь поддерживает редактирование PDF-документов с помощью подсказок от чат-бота. Пользователи могут добавлять подписи, удалять текст, комментарии и изображения, заменять слова и фразы и выполнять другие различные задачи, просто описывая нужные им изменения.