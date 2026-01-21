spot_img
22 января, 2026
spot_img
ДомойAI / MLAdobe Acrobat преобразовывает PDF-файлы в подкасты и презентации с помощью ИИ

Adobe Acrobat преобразовывает PDF-файлы в подкасты и презентации с помощью ИИ

Adobe Acrobat

Компания Adobe Systems добавила в пакет программ Acrobat новые функции генеративного искусственного интеллекта, позволяющие быстро редактировать PDF-файлы и создавать на их основе аудиоподкасты и презентации. Функции доступны на ИИ-платформе Acrobat Studio.

Функция Generate Podcast предоставляет аудиосводку в формате подкаста для любых документов, включая заметки, стенограммы встреч, длинные отчеты и учебные пособия. Generate Presentation позволяет создавать презентации на основе ключевых моментов из исходных документов. Пользователи смогут выбирать дизайн презентации из предложенных вариантов, а также редактировать любую часть презентации, которая им не понравится.

Кроме того, Acrobat Studio теперь поддерживает редактирование PDF-документов с помощью подсказок от чат-бота. Пользователи могут добавлять подписи, удалять текст, комментарии и изображения, заменять слова и фразы и выполнять другие различные задачи, просто описывая нужные им изменения.

Предыдущая статья
Xiaomi Electric Scooter 6 Lite с запасом хода 25 км представлен на международном рынке
Следующая статья
Expressbank оцифровал размещение депозитов с помощью «SİMA İmza»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,826ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»